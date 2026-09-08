Real Madrid maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Real Madrid Inter maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Real Madrid Inter UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Real Madrid Inter maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Real Madrid Inter maçını hangi kanal veriyor? İşte Real Madrid Inter maçı yayın bilgisi haberimizde...

REAL MADRİD INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid Inter maçı Tabii Spor'dan canlı yayınlanacak. Tabii Spor kullanıcıları resmi sitesi üzerinden Real Madrid Inter maçını şifresiz ve canlı olarak internet bağlantısı ile izleyebilecekler.

REAL MADRİD INTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid Inter maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç Tabii Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.