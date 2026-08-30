Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid Malaga maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Real Madrid Malaga La Liga maçına saatler kaldı. Maç öncesi Real Madrid Malaga maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Real Madrid Malaga maçını hangi kanal veriyor? İşte Real Madrid Malaga maçı yayın bilgisi haberimizde...

REAL MADRİD MALAGA MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid Malaga maçı S Sport ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak. Real Madrid Malaga maçını S Sport kullanıcıları şifresiz olarak canlı izleyebilecekler.

REAL MADRİD MALAGA MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid Malaga maçı bu akşam saat 18.00'de başlayacak. Maç S Sport'tan canlı olarak izlenebilecek.