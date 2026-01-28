Real Madrid maçı hangi kanalda? Benfica Real Madrid maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Benfica Real Madrid maçı hangi kanalda? Benfica Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Benfica Real Madrid maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Benfica Real Madrid maçını hangi kanal veriyor? İşte Benfica Real Madrid maçı yayın bilgisi haberimizde...

BENFİCA REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Benfica Real Madrid maçı Tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Benfica Real Madrid maçını Tabii Spor kullanıcıları internet üzerinden resmi platformundan şifresiz izleyebilecekler.

BENFİCA REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Benfica Real Madrid maçı bu akşam saat 23.00'te başlayacak. Maç Tabii Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.