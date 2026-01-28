Haberler

Real Madrid maçı hangi kanalda? Benfica Real Madrid maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Real Madrid maçı hangi kanalda? Benfica Real Madrid maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Benfica Real Madrid canlı nereden izlenir, hangi kanalda belli oldu. Benfica Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Benfica Real Madrid maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Benfica Real Madrid maçını hangi kanal veriyor? İşte Benfica Real Madrid maçı yayın bilgisi!

Benfica Real Madrid maçı hangi kanalda? Benfica Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Benfica Real Madrid maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Benfica Real Madrid maçını hangi kanal veriyor? İşte Benfica Real Madrid maçı yayın bilgisi haberimizde...

BENFİCA REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Benfica Real Madrid maçı Tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Benfica Real Madrid maçını Tabii Spor kullanıcıları internet üzerinden resmi platformundan şifresiz izleyebilecekler.

Real Madrid maçı hangi kanalda? Benfica Real Madrid maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

BENFİCA REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Benfica Real Madrid maçı bu akşam saat 23.00'te başlayacak. Maç Tabii Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
FED, faizi sabit bıraktı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz

ABD Türkiye'nin komşusunu böyle tehdit etti: Menzilde 40 bin asker var
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...

AK Partili vekilden emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

26 ilde yapılan 'Kim cumhurbaşkanı olsun?' anketi: Arada 15 puan fark var

26 ilde yapılan "Kim cumhurbaşkanı olsun" anketi: Arada 15 puan fark var
Chelsea'de Raheem Sterling'in sözleşmesi feshedildi

Şu anda boşta! Dünyaca ünlü futbolcunun sözleşmesi feshedildi
Jose Mourinho, transferdeki bombayı Fenerbahçe'nin yıldızıyla patlatıyor

Transferdeki bombayı Fener'in yıldızıyla patlatıyor
Manchester City'i destekleyen İngiliz çocuklar, Galatasaray marşı söyledi

İngiliz çocuklar, Galatasaray maçı öncesi öyle bir şey yaptı ki...
26 ilde yapılan 'Kim cumhurbaşkanı olsun?' anketi: Arada 15 puan fark var

26 ilde yapılan "Kim cumhurbaşkanı olsun" anketi: Arada 15 puan fark var
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor

İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor