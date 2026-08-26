Real Madrid maçı CANLI izle! Real Madrid Real Sociedad maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

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REAL MADRİD - REAL SOCİEDAD NEREDE İZLENİR?

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REAL MADRİD REAL SOCİEDAD MAÇI CANLI İZLE

Real Madrid Real Sociedad maçını S Sport'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

REAL MADRİD REAL SOCİEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid Real Sociedad maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.

REAL MADRİD REAL SOCİEDAD MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Real Madrid Real Sociedad maçı Madrid şehrinde bulunan Santiago Bernabéu isimli stadyumda oynanacak.