Real Madrid Inter maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Real Madrid Inter golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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REAL MADRİD INTER MAÇI KAÇ KAÇ?

Real Madrid Inter maçı 1-0'lık Real Madrid üstünlüğüyle devam ediyor.

REAL MADRİD INTER MAÇI CANLI İZLE

Real Madrid Inter maçını Tabii Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

REAL MADRİD INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid Inter maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.

REAL MADRİD INTER MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Real Madrid Inter maçı Madrid şehrinde bulunan Estadio Santiago Bernabeu stadyumda oynanacak.