Real Madrid Inter maç özeti ve golleri! (2-1) Real Madrid Inter kaç kaç bitti, golleri kim attı?

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REAL MADRİD INTER MAÇ ÖZETİ

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REAL MADRİD INTER ÖZET

Real Madrid Inter maç özetini maçın ardından TRT Spor resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

REAL MADRİD INTER MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Real Madrid Inter maçı 2-1'lik Real Madrid üstünlüğüyle sona erdi.

REAL MADRİD INTER MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Real Madrid Inter maçı canlı olarak Tabii Spor'da yayınlandı.