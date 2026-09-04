Real Betis Real Madrid maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Real Betis Real Madrid golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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REAL BETİS REAL MADRİD MAÇI KAÇ KAÇ?
Real Betis Real Madrid maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.
REAL BETİS REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE
Real Betis Real Madrid maçını S Sport'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.
REAL BETİS REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Real Betis Real Madrid maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.
REAL BETİS REAL MADRİD MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Real Betis Real Madrid maçı Sevilla şehrinde bulunan Estadio Benito Villamarín stadyumda oynanacak.