Ram fiyatları neden arttı, ne zaman düşer?

Güncelleme:
Ram fiyatları arttı! Ram fiyatları neden arttı? Küresel yarı iletken üretiminde kapasitenin hızla yapay zeka hızlandırıcılarında kullanılan yüksek bant genişlikli belleklere kayması, standart DRAM tarafında ciddi tedarik sorunlarına yol açtı. Ramler neden zamlandı? Nvidia ve büyük bulut şirketlerinin devasa ölçekli siparişleri nedeniyle üreticiler mevcut hatlarını tüketici RAM'lerinden çevirerek AI odaklı ürünlere ayırdı.

Bellek pazarında aylardır süren yükseliş eğilimi artık dünya genelinde son kullanıcıyı etkileyen seviyeye ulaştı. Öğrencilerden ofis çalışanlarına kadar geniş bir kitle, bilgisayar yükseltmesi yapmak için ayırdığı bütçeyi kısa sürede katlanan fiyatlar nedeniyle yeniden değerlendirmek zorunda kalıyor.

RAM FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

Yapay zeka merkezli yatırımlar dünya genelinde DRAM talebini eşi görülmemiş seviyelere taşıdı. Nvidia'nın hızlandırıcıları ile büyük bulut servislerinin tükettiği yüksek bant genişlikli bellek miktarı arttıkça, üreticiler standart RAM için ayrılan kapasiteyi hızla HBM gibi ürünlere yönlendirdi. Epic Games CEO'su Tim Sweeney, ileri seviye DRAM üretiminin veri merkezlerine kaydığını ve bu firmaların tüketici elektroniği alanından çok daha yüksek fiyatlar ödemeyi kabul ettiğini belirtti. Bu gelişmeler sonucunda tüketici segmentine ayrılan pay daraldı ve PC tarafında belirgin bir kıtlık ortaya çıktı. Spot piyasalarda da tablo benzer bir hal aldı; 16 GB DDR5 yongasının birkaç ay içinde dört katına çıkması, arz baskısının kısa vadede hafiflemediğini gösterdi.

Arz yönünde yaşanan kısıtlar yükselişi hızlandırdı. 2022–2023 dönemindeki düşük fiyatların ardından üreticilerin kapasite artırımı konusunda temkinli davranması, talep artışını karşılayacak genişlemeyi geciktirdi. Samsung'un yatırımcı toplantısında kapasite planlamasında dikkatli ilerleyeceklerini belirtmesi, bazı sektör analistlerinin krizin 2028'e kadar uzayabileceği değerlendirmelerine yol açtı.

Yeni bir yarı iletken tesisinin kurulumunun yıllar sürmesi ve HBM üretiminin standart DRAM'e göre üç kat daha fazla wafer kapasitesi tüketmesi, mevcut fabrikalarda önceliğin kârlı AI belleklerine verilmesine neden oldu. Bu süreçte yüksek hızlı DDR5 kitlerinin pek çok bölgede tükendiği, bazı ürün lansmanlarının 2026'ya ertelendiği ve Japonya'da mağazaların kişi başı alım limitine geçtiği raporlandı.

RAM FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞER?

Analist raporları kısa vadede kalıcı bir düşüş ihtimalinin zayıf olduğunu bildiriyor. Counterpoint'e göre 2025 genelinde zaten yüzde 50 seviyesinde artan fiyatlara, yılın son çeyreğinde ek yüzde 35 ve 2026 başında yüzde 25 yükselişin daha eklenmesi bekleniyor. Sunucu sınıfı DDR5 RDIMM modüllerinin 2026 sonuna kadar 2025 başına kıyasla iki katına çıkabileceği yönündeki öngörüler, tüketici segmentine yansıyacak maliyetlerin de uzunca bir süre yüksek seyredeceğini ortaya koyuyor. Bazı piyasa kaynakları, her çeyrekte yüzde 40–50 arası artışların 2026 ortasına kadar devam edebileceğini aktarıyor.

Arz tarafındaki toparlanmanın ise hızlı ilerlemesi beklenmiyor. Micron gibi üreticiler yeni yatırım planlarını duyursa da Japonya'daki fabrikanın 2028'in ikinci yarısından önce üretim yapmayacağı ifade ediliyor. Bu süreçte mevcut fabrikalar AI odaklı bellekleri önceliklendirirken tüketici RAM'leri ikinci plana itiliyor. Sonuç olarak perakende kanallarında fiyatların günlük dalgalandığı, Micro Center gibi mağazalarda etiketlerin altın benzeri anlık piyasa değerine göre belirlendiği bir dönemin sürmesi bekleniyor.

Onur BAYRAM
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBahadir Hamamcioglu:

RAM fiyatları son dönemde yapay zekâ yatırımları ve veri merkezlerinin devasa talebi nedeniyle arttı. Üreticiler kapasiteyi AI için yüksek bant genişlikli bellek üretimine kaydırınca, standart tüketici RAM’lerinde ciddi arz sıkıntısı oluştu. RAM fiyatlarının artış nedeni yapay zekâ ve veri merkezleri odaklı küresel talep patlamasıdır. Bu durum, sıradan kullanıcıların bilgisayar yükseltme maliyetlerini ciddi şekilde artırıyor.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
