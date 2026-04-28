Türkiye’de finans ve sanayi alanında şekillenen yeni nesil holding yapılanmaları, farklı sektörleri tek çatı altında toplayarak entegre bir büyüme modeli oluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda öne çıkan yapılardan biri olan Q Yatırım Holding, yatırım, finansman ve yönetim süreçlerini merkezi bir sistemde toplayarak iştirakleri arasında koordinasyon sağlamayı amaçlayan bir organizasyon modeliyle faaliyet gösteriyor. Peki, Q Bank kimin? Q Yatırım Bankası sahibi kim? Detaylar...

Q BANK KİMİN?

Q Bank olarak bilinen yapı, Q Yatırım Holding çatısı altında konumlanan finansal yapılanmanın bir parçasıdır. Bankanın sahiplik yapısı doğrudan Q Yatırım Holding ile ilişkilidir. Holding, Ali Ercan ortaklığında kurulmuş olup, finans sektöründeki yatırımlarını bu çatı altında şekillendirmektedir.

Q YATIRIM BANKASI SAHİBİ KİM?

Q Yatırım Bankası’nın sahipliği de doğrudan Q Yatırım Holding’e aittir. Holding, bankanın sermaye yapısına katılarak hem finansal hem de yönetsel süreçlerinde aktif rol üstlenir. Bu yapı, bankanın bağımsız bir girişimden ziyade holdingin stratejik bir finansal kolu olarak faaliyet göstermesini sağlar.

Q Yatırım Bankası, holdingin genel vizyonu doğrultusunda yatırım bankacılığı alanında konumlanırken, finansman çözümleri üretme ve sermaye piyasaları ile entegre çalışma hedefi taşır. Sahiplik yapısı itibarıyla holding bünyesindeki diğer şirketlerle koordineli bir şekilde hareket eder.

Q Yatırım Holding’in Kuruluş Amacı ve Yapısal Modeli

Q Yatırım Holding, Ali Ercan ortaklığında kurulmuş olup, temel amacı mevcut ve kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetim süreçlerine katılım sağlamaktır. Bu model, şirketlerin yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim konularında tek bir merkezden yönlendirilmesini mümkün kılar.

İştiraklerin finansal sürdürülebilirliğini desteklemek

Yönetim süreçlerinde koordinasyon sağlamak

Ekonomik konjonktüre karşı ortak hareket kabiliyeti oluşturmak

Farklı sektörlerdeki şirketler arasında iş birliği geliştirmek

Bu yaklaşım, holding bünyesindeki şirketlerin yalnızca bireysel performanslarına değil, aynı zamanda grup içi etkileşime dayalı bir büyüme modeline dayanır.