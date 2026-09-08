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Porto Manchester City maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Porto Manchester City golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Porto Manchester City maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Porto Manchester City golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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Porto Manchester City kaç kaç? Porto Manchester City canlı maç anlatımı ve Porto Manchester City kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

PORTO MANCHESTER CİTY MAÇI KAÇ KAÇ?

Porto Manchester City maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

PORTO MANCHESTER CİTY MAÇI CANLI İZLE

Porto Manchester City maçını Tabii Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

PORTO MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Porto Manchester City maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.

PORTO MANCHESTER CİTY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Porto Manchester City maçı Porto şehrinde bulunan Estadio do Dragao isimli salon/stadyumda oynanacak.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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