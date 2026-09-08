Porto Manchester City hangi kanalda? Porto Manchester City maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Porto Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Porto Manchester City maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Porto Manchester City maçını hangi kanal veriyor? İşte Porto Manchester City maçı yayın bilgisi haberimizde...

PORTO MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Porto Manchester City maçı Tabii Spor 1'den canlı yayınlanacak. Tabii Spor kullanıcıları resmi sitesi üzerinden Porto Manchester City maçını şifresiz ve canlı olarak internet bağlantısı ile izleyebilecekler.

PORTO MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?

Porto Manchester City maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç Tabii Spor 1'den canlı olarak izlenebilecek.