Haberler

Porto Manchester City hangi kanalda? Porto Manchester City maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Porto Manchester City hangi kanalda? Porto Manchester City maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Porto Manchester City maçı hangi kanalda belli oldu. Porto Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Porto Manchester City maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Porto Manchester City maçını hangi kanal veriyor? İşte Porto Manchester City maçı yayın bilgisi!

Porto Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Porto Manchester City maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Porto Manchester City maçını hangi kanal veriyor? İşte Porto Manchester City maçı yayın bilgisi haberimizde...

PORTO MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Porto Manchester City maçı Tabii Spor 1'den canlı yayınlanacak. Tabii Spor kullanıcıları resmi sitesi üzerinden Porto Manchester City maçını şifresiz ve canlı olarak internet bağlantısı ile izleyebilecekler.

PORTO MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?

Porto Manchester City maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç Tabii Spor 1'den canlı olarak izlenebilecek.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
Türkiye'den 12 ülkenin İsrail'e yaptırım kararına ilk tepki

12 ülkenin İsrail kararına Türkiye'den ilk tepki
Aziz Yıldırım PFDK'ya sevk edildi

Aziz Yıldırım'a TFF'den şok
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı! Cenazesinde tüm gözler onu aradı hemen açıklama yaptı

Serhat Kılıç'ın cenazesinde tüm gözler onu aradı, hemen açıklama yaptı
'Özbek gelin' olayında çarpıcı iddia! Altınları alan, damadın annesi

Özbek gelinin ailesinden olayın seyrini değiştirecek iddia
Yayaya yol vermediği gerekçesiyle ceza kesilen sürücü, görüntüye rağmen ikna olmadı

Ceza kesilen sürücünün polislere yanıtı ağızları açık bıraktı
Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Ekipler anında tepesine bindi

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Ekipler anında tepesine bindi
Sahilde genç kızın gizlice fotoğrafını çekti! Fark edilince bakın ne yaptı

Sahilde mide bulandıran olay! Genç kız fark edince bakın ne yaptı
Milyonlarca kişi yapıyor! Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Okan Buruk'tan savunmaya neşter! Sporting maçında sürpriz değişiklik

Bu düşüşün bedeli ağır oldu!