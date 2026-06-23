Portekiz Özbekistan maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Portekiz Özbekistan golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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PORTEKİZ ÖZBEKİSTAN MAÇI KAÇ KAÇ?

Portekiz Özbekistan maçı 2-0'lık Portekiz üstünlüğüyle devam ediyor.

PORTEKİZ ÖZBEKİSTAN MAÇI CANLI İZLE

Portekiz Özbekistan maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

PORTEKİZ ÖZBEKİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Portekiz Özbekistan maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.

PORTEKİZ ÖZBEKİSTAN MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Portekiz Özbekistan maçı Houston'da, NRG Stadyumu'nda oynanacak.