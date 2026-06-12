POR hangi ülke, POR hangi takım, POR ne demek, 2026 Dünya Kupası POR açılımı ne?

2026 yılında düzenlenecek olan dev organizasyon öncesinde, ekran başındaki izleyiciler skor tabelalarında yer alan MEPOR hangi ülke ve POR hangi takım gibi bilgilere ulaşmak istiyor. Arama motorlarında popülerleşen 2026 Dünya Kupası POR açılımı ve POR ne demek aramalarına yönelik hazırladığımız bu rehber, turnuva boyunca karşınıza çıkacak olan bu kısaltmanın tüm teknik detaylarını içeriyor. İşte uluslararası organizasyonların vazgeçilmez kodu olan POR ve temsil ettiği takım hakkında bilmeniz gerekenler!

DÜNYA KUPASI POR HANGİ ÜLKE?

"POR" kısaltması, uluslararası standartlarda ve FIFA protokollerinde Portekiz'i temsil eden resmi ülke kodudur. Ancak futbol yayınlarında ve FIFA skor tabelalarında Portekiz için genellikle POR kısaltması kullanılır; POR ise daha çok ISO (uluslararası standartlar) ve bazı teknik listelerde tercih edilir.

POR Hangi Ülke ve Takım?

Ülke: Portekiz (Portugal).

Takım: Portekiz Milli Futbol Takımı.

Kısaltma Notu: FIFA organizasyonlarında (Dünya Kupası gibi) Portekiz genellikle POR koduyla gösterilir. POR, ülkenin ISO 3166-1 alpha-3 kodudur ve bazı istatistik servislerinde bu haliyle de karşınıza çıkabilir.

POR Ne Demek ve Açılımı Nedir?

Açılımı, ülkenin uluslararası ismi olan "Portugal" kelimesinden türetilmiştir. 2026 Dünya Kupası bağlamında POR veya POR kısaltmalarının her ikisi de Portekiz'i ifade eder.

2026 Dünya Kupası'nda Portekiz

Portekiz, 2026 Dünya Kupası'nda K Grubu'nda yer almaktadır. Skor tabelasında veya fikstürde bu kodu gördüğünüzde Cristiano Ronaldo'nun da kaptanlığını yaptığı (veya kadrosunda olduğu) Portekiz ekibini izliyorsunuz demektir.

Portekiz'in (POR/POR) 2026 Dünya Kupası Grup Maçları:

Portekiz - Kongo DC: 17 Haziran 2026

Portekiz - Özbekistan: 23 Haziran 2026

Kolombiya - Portekiz: 27 Haziran 2026