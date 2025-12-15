2025'in son günlerinde motor sporları camiası ve İzmir başta olmak üzere Türkiye motosiklet tutkunları, sevilen şampiyon Özgür Çapacı'nın ani kaybıyla derin bir üzüntü yaşadı. Peki, Özgür Çapacı kimdir, neden öldü? Şampiyon motosikletçi Özgür Çapacı kaç yaşında, nereli? Detaylar...

ŞAMPİYON MOTOSİKLETÇİ ÖZGÜR ÇAPACI KİMDİR?

1983 yılında doğan ve yaşamını İzmir'in Ödemiş ilçesinde sürdüren Çapacı, genç yaşlardan itibaren motosiklet sporlarına büyük bir tutku ile bağlandı. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) çatısı altında pist yarışlarında yıllar içinde elde ettiği başarılarla adını duyuran sporcu, özellikle 1000cc (A) sınıfı yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çekmişti ve ulusal organizasyonlarda önemli dereceler kazanmıştı.

Sadece ulusal değil, uluslararası arenada da Türkiye'yi temsil etme başarısı gösteren Çapacı, Balkan ve Avrupa şampiyonalarında da boy göstererek kariyerine farklı boyutlar kazandırdı. Bu başarılar, onu Türkiye motosiklet sporunun tanınan figürlerinden biri haline getirdi.

Aynı zamanda Ödemiş'te esnaflık yapan Çapacı, sporcu kimliğinin yanı sıra çevresinde sevilen ve saygı gören bir isim oldu. Yerel motosiklet kulüpleri, spor camiası ve halk tarafından dostluğu ve yardımseverliği ile biliniyordu.

ÖZGÜR ÇAPACI NEDEN ÖLDÜ?

15 Aralık 2025 akşamı İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Zeytinova Mahallesi yakınlarında talihsiz bir motosiklet kazası meydana geldi. Çapacı, kullandığı 35 CMG 917 plakalı motosikletle seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybederek kontrolünü yitirdi ve motosikletiyle devrildi.

Ağır yaralanan Çapacı için olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından onu Tire Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Ancak tüm çabalara rağmen sporcu kurtarılamadı ve hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza özellikle motosiklet camiasında ve sevenleri arasında büyük bir üzüntü yarattı. Türkiye Motosiklet Federasyonu ve birçok motosiklet kulübü, Çapacı'nın vefatı üzerine taziye mesajları yayımlayarak, sporcunun motor sporları literatürüne yaptığı katkıları vurguladı.

ÖZGÜR ÇAPACI KAÇ YAŞINDA?

Talihsiz kaza anında 42 yaşında olan Özgür Çapacı, 1983 doğumluydu.

ÖZGÜR ÇAPACI NERELİ?

Özgür Çapacı, doğup büyüdüğü ve yaşamını sürdürdüğü yer olarak İzmir'in Ödemiş ilçesi ile özdeşleşmişti.