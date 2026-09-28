Osman Çelik kimdir? Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik kaç yaşında, nereli?

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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in eğitim hayatı, üstlendiği görevler ve kariyer geçmişi araştırılıyor. Ekonomi ve finans alanında uzun yıllar görev yapan Çelik, özel sektör ve kamu kurumlarında farklı sorumluluklar üstlendi. Peki, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik kimdir? Osman Çelik kaç yaşında, Osman Çelik nereli? Detaylar...

MALİYE BAKAN YARDIMCISI OSMAN ÇELİK KİMDİR?

Osman Çelik, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Bakan Yardımcısı olarak görev yapan ekonomi ve finans alanında kariyere sahip bir isimdir. 1964 yılında Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde dünyaya gelen Çelik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu.

Meslek hayatına 1986 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü’nde ekonomist olarak başlayan Çelik, daha sonra finans sektöründe farklı kurumlarda görev yaptı. 1988-1995 yılları arasında Faisal Finans Kurumunda Uzman ve Baş Uzman, 1995-1999 yılları arasında ise İhlas Finans Kurumunda Proje ve Pazarlama Müdürü olarak çalıştı.

Çelik, 2000-2005 yılları arasında Anadolu Finans Kurumunda Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 2006-2015 döneminde Türkiye Finans Katılım Bankasında Krediler ve Ticari Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı ve Haziran 2015'te bankanın Genel Müdürü oldu.

2016 yılında kamu görevine geçen Çelik, 29 Haziran 2016'da Hazine Müsteşarı olarak atandı. Hazine Müsteşarlığı görevini 28 Mart 2022'ye kadar sürdürdü.

Bu dönemde İslam Kalkınma Bankası İcra Kurulu Üyeliği ve G-20 Türkiye Sherpası görevlerinin yanı sıra çeşitli uluslararası finans kuruluşlarında guvernörlük ve kurul üyelikleri üstlendi.

2017-2021 yılları arasında Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Denetim Komitesi Başkanlığı görevlerinde bulunan Çelik, Ekim 2018'den itibaren Vakıf Katılım Bankasında Yönetim Kurulu Üyesi ve Kredi Komitesi Başkanı olarak görev yaptı. 25 Mart 2022'de ise Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü olarak görevlendirildi.

Osman Çelik, 21 Haziran 2023 tarihinde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak atandı ve resmi biyografisine göre halen bu görevini sürdürüyor.

OSMAN ÇELİK KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Osman Çelik, 1964 yılında doğdu. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 62 yaşındadır. Çelik, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde dünyaya geldi. Eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünde tamamladı.