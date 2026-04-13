Osimhen ne zaman dönecek? Osimhen Gençlerbirliği maçında oynayacak mı, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Galatasaray’da şampiyonluk yarışının en kritik dönemine girilirken, takımın hücum hattındaki en önemli isimlerden biri olan Victor Osimhen’in sakatlığı gündemin ilk sırasına yerleşmiş durumda. Liverpool deplasmanında yaşadığı kol sakatlığı sonrası oyundan erken çıkmak zorunda kalan yıldız golcünün sahalara dönüş süreci, hem teknik heyet hem de taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Osimhen ne zaman dönecek? Osimhen Gençlerbirliği maçında oynayacak mı? Detaylar...

OSIMHEN NE ZAMAN DÖNECEK?

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, oyuncunun sağlık durumuna ilişkin yaptığı son açıklamada Osimhen’in yeniden antrenmanlara başladığını duyurdu. Buruk, “Osimhen antrenmanlara başladı. Hafta sonu kadroda olabileceğini umut ediyorum.” ifadelerini kullanarak, oyuncunun dönüş sürecinde olumlu gelişmeler yaşandığını belirtti.

Bu açıklama, yıldız futbolcunun tamamen iyileşme sürecine girdiğini ve maç kadrosuna dönüşünün çok uzak olmadığını gösteriyor. Ancak teknik ekip, risk alınmaması gerektiğini vurgulayarak oyuncunun durumunu günlük olarak değerlendirmeye devam ediyor. Özellikle yoğun fikstür ve şampiyonluk yarışı göz önüne alındığında, Osimhen’in tam hazır olmadan sahaya sürülmesi planlanmıyor.

Tıbbi ekibin raporlarına göre oyuncunun bireysel antrenmanlara başlamış olması, iyileşme sürecinde kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor. Bu süreçte fiziksel temaslı çalışmalara geçiş yapılmadan önce kontrollü antrenman programı uygulanıyor.

OSIMHEN GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesi en çok merak edilen konu, Victor Osimhen’in maç kadrosunda yer alıp almayacağı oldu.

Okan Buruk’un açıklamaları doğrultusunda değerlendirildiğinde, Osimhen’in Gençlerbirliği maçında kadroya alınma ihtimali bulunuyor. Ancak bu durum, oyuncunun son antrenman performansına ve ağrı seviyesine bağlı olarak netlik kazanacak.

Teknik heyet, oyuncunun tamamen hazır olmaması durumunda riske edilmemesi gerektiği görüşünde birleşiyor. Bu nedenle Osimhen’in ilk 11’de başlaması şu an için düşük ihtimal olarak değerlendirilirken, kulübede yer alma veya maçın gidişatına göre kısa süreli oynama ihtimali daha güçlü bir senaryo olarak öne çıkıyor.

Galatasaray’ın Liverpool maçında yaşanan sakatlık sonrası hücum planlarında değişikliğe gitmek zorunda kalması, Osimhen’in dönüşünü daha da kritik hale getirdi. Takımın hücum gücünü doğrudan etkileyen yıldız oyuncunun yokluğunda alternatif sistemler üzerinde çalışıldığı biliniyor.