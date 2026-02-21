Haberler

Osimhen Konyaspor maçında neden yok, sakat mı, cezalı mı? Osimhen Juventus maçında oynayacak mı?

Osimhen Konyaspor maçında neden yok, sakat mı, cezalı mı? Osimhen Juventus maçında oynayacak mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Süper Lig'in bu haftaki kritik mücadelesinde Konyaspor deplasmanına hazırlanıyor. Ancak sarı-kırmızılılar için hazırlıklar sırasında sürpriz bir gelişme yaşandı: Takımın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Konyaspor maç kadrosuna dahil edilmedi. Peki, Osimhen Konyaspor maçında neden yok, sakat mı, cezalı mı? Osimhen Juventus maçında oynayacak mı? Detaylar haberimizde.

Galatasaray, Süper Lig'in bu haftaki maçında Konyaspor deplasmanına çıkarken sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin yıldız golcüsü Victor Osimhen, bu kritik karşılaşmada kadroda yer almadı. Taraftarlar ve futbol otoriteleri "Osimhen Konyaspor maçında neden yok?" sorusunu soruyor.

OSIMHEN KONYASPOR MAÇINDA NEDEN YOK?

Galatasaray cephesinden yapılan resmi açıklamaya göre, Osimhen sağ dizinde yaşadığı ağrılar nedeniyle tedbir amaçlı olarak Konyaspor maç kadrosuna alınmadı. Teknik ekip, oyuncunun sağlığına öncelik vererek, onun daha ciddi bir sakatlık yaşamaması için bu kararı aldı.

Bu gelişme, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray için sürpriz olsa da, Osimhen'in uzun süreli bir sakatlık yaşamayacağı belirtiliyor.

OSIMHEN SAKAT MI, CEZALI MI?

Yapılan resmi açıklamalara göre, Osimhen herhangi bir disiplin cezası nedeniyle kadro dışı bırakılmadı. Bu durum tamamen sağ dizindeki ağrıları ile ilgili tedbir amaçlı bir uygulama.

Galatasaray yönetimi ve teknik ekip, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Sakatlık riskinin minimal düzeyde olduğunu belirten uzmanlar, Osimhen'in tedbir amaçlı kadro dışı bırakılmasının normal bir önlem olduğunu ifade ediyor.

OSIMHEN JUVENTUS MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın resmi açıklamaları ve teknik ekibin planlamaları doğrultusunda, Osimhen'in Juventus maçında forma giymesi bekleniyor. Tedbir amaçlı dinlendirilmesi, oyuncunun diz sağlığını korumaya yönelik stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Bu, hem Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi mücadelesi hem de oyuncunun performansı açısından önemli bir karar. Osimhen'in dinlenerek sahaya dönmesi, hem takımın hem de oyuncunun menfaatine olacak.

GALATASARAY'DAN OSIMHEN'İN SAKATLIĞINA İLİŞKİN RESMİ AÇIKLAMA

Galatasaray Kulübü, Osimhen'in Konyaspor maçında kadroda olmamasına ilişkin resmi açıklamayı paylaştı:

"Sağ dizinde ağrıları bulunan profesyonel futbolcumuz Victor Osimhen, tedbir amaçlı olarak T. Konyaspor maçı kamp kadrosuna alınmamıştır."

Bu açıklama, oyuncunun durumunun ciddi bir sakatlık olmadığını ve tamamen önleyici bir tedbir olduğunu net şekilde ortaya koyuyor. Taraftarlar bu bilgilendirme sayesinde gereksiz spekülasyonlardan uzak kalabiliyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum

Trump'tan küresel ticareti yerle bir edecek karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler

Mart ayında hesaplara yatıyor, tam 81 milyar lira
Bakırhan'ın, 'Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin' sözlerine Destici'den sert tepki

Erdoğan'a yaptığı çağrıya yanıt çok sert: Nush ile uslanmayana...
'Savcıyım' deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu kadın böyle gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fethiye'de aracın çarptığı kurt bilim projesine ışık tutacak

Öldü ama insanoğluna hizmet etmeye devam edecek
143 kiloyu kaldıran bakandan sert uyarı: Şişman asker istemiyorum

Savunma bakanı, spor salonunda şova kalktı
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti

Celal Karatüre için yaptığı benzetme büyük tepki çekti
Hull City'nin çöküşü sürüyor

Acun'a kötü haberler üst üste
Fethiye'de aracın çarptığı kurt bilim projesine ışık tutacak

Öldü ama insanoğluna hizmet etmeye devam edecek
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz

ABD'nin tehdit ettiği ülkenin cumhurbaşkanı meydan okudu
Ünlü rapçi Blok3, düğün konseri için gelen astronomik teklifi geri çevirdi

"Kaç para olduğunu söylesem inanmazlar"