Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında Liverpool'a karşı forma giyen Victor Osimhen'in sakatlığıyla ilgili detaylı bir sağlık raporu yayımladı. Nijeryalı yıldız, maç sırasında yaşadığı talihsiz bir darbe sonrası sahadan erken ayrılmak zorunda kaldı. Peki, Osimhen kaç hafta yok? Osimhen'in sağlık durumu nasıl? Detaylar...

OSIMHEN KAÇ HAFTA YOK?

Galatasaray'ın resmi sağlık raporuna göre, Osimhen'in sağ ön kolunda oluşan kırık nedeniyle yaklaşık 6–8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Hastanede yapılan detaylı kontroller sonrası belirlenen bu süre, oyuncunun tamamen iyileşme ve rehabilitasyon sürecine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Özellikle baş parmağındaki ciddi yaralanmanın, operasyona ihtiyaç duyulması halinde iyileşme süresini uzatabileceği belirtiliyor.

OSIMHEN'İN KOLU KIRILDI MI, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Liverpool karşılaşmasının ilk yarısında koluna darbe alan Osimhen, ilk yarıyı tamamlamayı başardı. Ancak devre arasında yapılan saha içi kontrollerde doktorlar, ikinci yarıda sahaya çıkmasının riskli olacağını belirledi.

Maç sonrasında hastanede yapılan detaylı tetkikler sonucunda, sağ ön kolunda kırık tespit edildi ve kolu alçıya alındı.

Sağlık Durumuna İlişkin Kulüp Açıklaması

Galatasaray kulübü yaptığı açıklamada, Osimhen'in sağlık durumunu şu şekilde aktardı:

İlk müdahale: Sahada darbe sonrası gözlem

Hastane kontrolleri: Sağ ön kol kırığı tespit edildi

Tedavi: Kol alçıya alındı, ileri değerlendirmeler sonrası ameliyat kararı verilecek

Beklenen süre: 6–8 hafta sahalardan uzak kalması öngörülüyor

Kulüp yetkilileri, baş parmağındaki yaralanmanın ciddi olması nedeniyle operasyon gerekirse iyileşme süresinin de uzayabileceğine dikkat çekti. Osimhen'in kolu kırıldı mı?