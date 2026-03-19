Osimhen kaç hafta yok? Osimhen'in sağlık durumu nasıl?

Galatasaray taraftarlarını üzen haber geldi: Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, Liverpool karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalacak. Kulüp, oyuncunun sağlık durumu hakkında detaylı bir rapor paylaştı ve Osimhen'in sağ ön kolunda kırık tespit edildiğini açıkladı. Peki, Osimhen kaç hafta yok? Osimhen'in sağlık durumu nasıl? Detaylar...

OSIMHEN KAÇ HAFTA YOK?

Galatasaray'ın resmi sağlık raporuna göre, Osimhen'in sağ ön kolunda oluşan kırık nedeniyle yaklaşık 6–8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Hastanede yapılan detaylı kontroller sonrası belirlenen bu süre, oyuncunun tamamen iyileşme ve rehabilitasyon sürecine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Özellikle baş parmağındaki ciddi yaralanmanın, operasyona ihtiyaç duyulması halinde iyileşme süresini uzatabileceği belirtiliyor.

OSIMHEN'İN KOLU KIRILDI MI, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Liverpool karşılaşmasının ilk yarısında koluna darbe alan Osimhen, ilk yarıyı tamamlamayı başardı. Ancak devre arasında yapılan saha içi kontrollerde doktorlar, ikinci yarıda sahaya çıkmasının riskli olacağını belirledi.

Maç sonrasında hastanede yapılan detaylı tetkikler sonucunda, sağ ön kolunda kırık tespit edildi ve kolu alçıya alındı.

Sağlık Durumuna İlişkin Kulüp Açıklaması

Galatasaray kulübü yaptığı açıklamada, Osimhen'in sağlık durumunu şu şekilde aktardı:

İlk müdahale: Sahada darbe sonrası gözlem

Hastane kontrolleri: Sağ ön kol kırığı tespit edildi

Tedavi: Kol alçıya alındı, ileri değerlendirmeler sonrası ameliyat kararı verilecek

Beklenen süre: 6–8 hafta sahalardan uzak kalması öngörülüyor

Kulüp yetkilileri, baş parmağındaki yaralanmanın ciddi olması nedeniyle operasyon gerekirse iyileşme süresinin de uzayabileceğine dikkat çekti. Osimhen'in kolu kırıldı mı?

Dilara Yıldız
