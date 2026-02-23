Osimhen Juventus maçında oynayacak mı? SON DAKİKA!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi rövanşında Juventus ile karşılaşacak kritik mücadele öncesinde hazırlıklarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı ekipte gözler, dizinde yaşadığı ağrı nedeniyle son lig maçında forma giyemeyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen üzerinde. Peki, Osimhen Juventus maçında oynayacak mı?

OSIMHEN JUVENTUS MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Konya deplasmanında kadroda yer almayan Osimhen, kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre pazar günü salonda bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Milliyet'in haberine göre, dizindeki rahatsızlık nedeniyle son lig maçını kaçıran Osimhen'in, Juventus karşılaşması için İtalya kafilesine dahil edileceği bildirildi.

Galatasaray teknik heyeti, Osimhen'in hazır duruma gelmesi için özel bir program uygularken, takım dün başlattığı hazırlıkları bu akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek. Bu gelişme, sarı-kırmızılı taraftarlar için büyük bir moral kaynağı oldu.

OSIMHEN YOKKEN PUAN KAYBI ARTIYOR

Osimhen, geçtiğimiz lig maçında Konya deplasmanında dizindeki ağrılar nedeniyle kadroda yer alamamıştı. Bu yokluk, Galatasaray'ın hem oyun kalitesini hem de skor üretme kapasitesini doğrudan etkiledi. Sarı-kırmızılı ekip, Osimhen'in sahada olmadığı maçlarda puan kaybı yaşamaya devam ediyor.

Osimhen'in Galatasaray kadrosunda olmadığı maçlarda sarı-kırmızılı ekip, skor üretme ve oyun kalitesi anlamında zorlanıyor. Son iki sezonda kadroda bulunan Nijeryalı yıldız, biri kiralık olmak üzere toplam 64 maçta 52 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

JUVENTUS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Juventus-Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı 25 Şubat Çarşamba TSİ ile 23:00'te başlayacak.