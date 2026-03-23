Osimhen İstanbulspor'u satın aldı mı?

Osimhen İstanbulspor'u satın aldı mı?
Türk futbol gündemi, Afrika basınından gelen çarpıcı bir iddia ile hareketlendi. Galatasaray forması giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in, İstanbulspor'u satın almak istediği yönündeki haberler kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Peki, Osimhen İstanbulspor'u satın alacak mı? İddiaların perde arkası haberimizde.

Afrika basınında ortaya atılan dikkat çekici bir iddia, Türk futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Victor Osimhen'in, Galatasaray forması giyerken İstanbulspor'u satın almak istediği öne sürüldü. Peki, Osimhen İstanbulspor'u satın alacak mı? Detaylar...

OSIMHEN İSTANBULSPOR'U SATIN ALDI MI?

Şu an için bu durum resmi olarak doğrulanmış değil. Ortaya atılan bilgiler tamamen bir iddia niteliği taşıyor. Afrik-Foot'un haberine göre Osimhen, kulüp satın alma fikrini Carterefe adlı bir yayın platformuna verdiği röportajda dile getirdi.

Osimhen İstanbulspor'u satın aldı mı?

NİJERYA'DA AKADEMİ AÇACAK

Haberde yer alan bir diğer önemli detay, Osimhen'in Nijerya'daki futbol yatırımı planı.

İddialara göre:

Nijerya'da bir futbol akademisi kurulacak. Bu akademi genç yeteneklerin erken yaşta keşfedilmesini sağlayacak. Seçilen oyuncular İstanbulspor'a yönlendirilecek.

Ayrıca projede, Nijerya Premier Ligi'nde mücadele edecek bir kulüp sahibi olma hedefinin de yer aldığı belirtiliyor. Bu da Osimhen'in futbol yatırımını yalnızca Türkiye ile sınırlı tutmayacağını gösteriyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
