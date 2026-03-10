Haberler

Osimhen'in annesi öldü mü, yaşıyor mu? Osimhen'in annesi Victor Osimhen kaç yaşındayken annesi öldü?

Osimhen'in annesi öldü mü, yaşıyor mu? Osimhen'in annesi Victor Osimhen kaç yaşındayken annesi öldü?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Napoli'nin yıldız futbolcusu Victor Osimhen, özel hayatıyla da sıkça gündeme geliyor. Hayranları, Osimhen'in annesinin hayatta olup olmadığını merak ediyor. Spor dünyasında yaşadığı başarıların yanında kişisel yaşamına dair bilgiler de araştırılan Osimhen, annesini kaybetmiş mi sorusuyla gündemde.

Victor Osimhen'in hayatına dair merak edilen konulardan biri de annesi. Peki Osimhen'in annesi şu anda yaşıyor mu? Ayrıca futbolcunun kaç yaşındayken annesini kaybettiği de hayranlar tarafından araştırılıyor. İşte Victor Osimhen'in aile hayatıyla ilgili detaylar…

OSİMHEN'İN ANNESİ KÜÇÜK YAŞTA VEFAT ETTİ

Victor Osimhen, UEFA'ya verdiği özel röportajda çocukluğuna dair samimi itiraflarda bulundu. Nijeryalı yıldız, annesini henüz 3 yaşındayken kaybettiğini ilk kez bu kadar açık bir şekilde anlattı. O dönemi hatırlarken yaşadığı acının hâlâ taze olduğunu ifade eden Osimhen, ağabeyinden aldığı telefonla annesinin uykusunda hayatını kaybettiğini öğrendiğini paylaştı.

Osimhen'in annesi öldü mü, yaşıyor mu? Osimhen'in annesi Victor Osimhen kaç yaşındayken annesi öldü?

ÇOCUKLUKTA ÇÖPLÜKLERDE KRAMPON ARADI

Osimhen, yoksulluk içinde geçen çocukluğunu ve futbol tutkusu için çöplüklerde krampon aradıklarını anlattı. Futbolun hem kendisi hem de ailesi için sefaletten kaçış yolu olduğunu vurgulayan golcü, bu zorlu yılların karakterini ve azmini şekillendirdiğini söyledi.

ANNEMİN ÖLÜMÜ HALA CANIMI YAKIYOR

Başarılı futbolcu, annesinin hayatı boyunca yaptığı fedakârlıkların karşılığını göremeden vefat etmesinin hâlâ kendisini derinden etkilediğini dile getirdi. Bugün geldiği noktaya rağmen annesinin kaybının acısını unutamadığını belirten Osimhen, gelecekte daha büyük hedeflere ulaşmak için çalışmaya devam edeceğini ekledi.

SEFALETTEN DÜNYA ZİRVESİNE UZANAN ÖYKÜ

Victor Osimhen'in anlattıkları sadece bir futbol hikâyesi değil; yoksulluktan dünya yıldızlığına uzanan ilham verici bir yaşam öyküsü olarak dikkat çekiyor. Röportaj sonrası sosyal medyada binlerce kişi, Osimhen'in azmi ve mücadelesini paylaştı ve genç sporcular için motivasyon kaynağı olarak yorumladı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
Yaralı filin kuyruğunu çekti, bedelini hayatıyla ödedi

Yaralı filin kuyruğunu çekti, bedelini hayatıyla ödedi
İBB davasında 2. gün! İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti

İmamoğlu kürsüden adaylığını ilan etti! Hakimden bir isteği var
'Kürtler tetikçi değildir' diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

"Kürtler tetikçi değildir" diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
14 yaşındaki kıza cinsel tacizden tutuklandığı sırada kız babası oldu

Tırda mide bulandıran olay! Tutuklandığı sırada kız babası oldu
İran'da ABD ve İsrail adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen 30 kişi gözaltına alındı

İran'da savaş devam ederken, çok sayıda gözaltı da var