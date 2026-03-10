Osimhen'in annesi öldü mü, yaşıyor mu? Osimhen'in annesi Victor Osimhen kaç yaşındayken annesi öldü?

Victor Osimhen'in hayatına dair merak edilen konulardan biri de annesi. Peki Osimhen'in annesi şu anda yaşıyor mu? Ayrıca futbolcunun kaç yaşındayken annesini kaybettiği de hayranlar tarafından araştırılıyor. İşte Victor Osimhen'in aile hayatıyla ilgili detaylar…

OSİMHEN'İN ANNESİ KÜÇÜK YAŞTA VEFAT ETTİ

Victor Osimhen, UEFA'ya verdiği özel röportajda çocukluğuna dair samimi itiraflarda bulundu. Nijeryalı yıldız, annesini henüz 3 yaşındayken kaybettiğini ilk kez bu kadar açık bir şekilde anlattı. O dönemi hatırlarken yaşadığı acının hâlâ taze olduğunu ifade eden Osimhen, ağabeyinden aldığı telefonla annesinin uykusunda hayatını kaybettiğini öğrendiğini paylaştı.

ÇOCUKLUKTA ÇÖPLÜKLERDE KRAMPON ARADI

Osimhen, yoksulluk içinde geçen çocukluğunu ve futbol tutkusu için çöplüklerde krampon aradıklarını anlattı. Futbolun hem kendisi hem de ailesi için sefaletten kaçış yolu olduğunu vurgulayan golcü, bu zorlu yılların karakterini ve azmini şekillendirdiğini söyledi.

ANNEMİN ÖLÜMÜ HALA CANIMI YAKIYOR

Başarılı futbolcu, annesinin hayatı boyunca yaptığı fedakârlıkların karşılığını göremeden vefat etmesinin hâlâ kendisini derinden etkilediğini dile getirdi. Bugün geldiği noktaya rağmen annesinin kaybının acısını unutamadığını belirten Osimhen, gelecekte daha büyük hedeflere ulaşmak için çalışmaya devam edeceğini ekledi.

SEFALETTEN DÜNYA ZİRVESİNE UZANAN ÖYKÜ

Victor Osimhen'in anlattıkları sadece bir futbol hikâyesi değil; yoksulluktan dünya yıldızlığına uzanan ilham verici bir yaşam öyküsü olarak dikkat çekiyor. Röportaj sonrası sosyal medyada binlerce kişi, Osimhen'in azmi ve mücadelesini paylaştı ve genç sporcular için motivasyon kaynağı olarak yorumladı.