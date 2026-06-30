Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.'nin halka arz süreci başladı. Şirket, yatırımcılardan 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında üç iş günü boyunca talep toplayacak. Halka arz, 69 TL sabit fiyat üzerinden gerçekleştirilecek ve Borsa İstanbul'da "ORZAX" işlem koduyla yer alacak. Peki, Orzax halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Orzaks halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar...

ORZAX HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Orzaks İlaç halka arzı kapsamında yatırımcılara toplam 52 milyon 500 bin adet B Grubu pay dağıtılacak.

Şirket tarafından açıklanan resmi bilgilerde kişi başına kaç lot düşeceğine ilişkin kesin bir rakam yer almıyor. Halka arzlarda yatırımcı başına düşen lot miktarı, talep toplama süreci tamamlandıktan sonra oluşacak katılımcı sayısına ve dağıtım sonuçlarına göre belirleniyor.

Bu nedenle halka arz süreci devam ederken kişi başına kesin lot sayısının açıklanması mümkün bulunmuyor. Dağıtılacak lot miktarı, talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından oluşacak nihai katılıma göre netleşecek.

ORZAX HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Şirket tarafından paylaşılan halka arz bilgileri içerisinde katılım endeksine uygunluğa ilişkin herhangi bir resmi açıklama yer almıyor.

Bu nedenle mevcut resmi bilgiler kapsamında Orzax halka arzının katılım endeksine uygun olup olmadığına ilişkin kesin bir bilgi bulunmuyor. Konuyla ilgili değerlendirme veya resmi açıklama yapılması halinde yatırımcılar ilgili duyurular üzerinden bilgi edinebilecek.

ORZAX HALKA ARZ TALEP TOPLAMA NE ZAMAN?

Orzaks İlaç halka arzında talep toplama işlemleri 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yatırımcılar, belirlenen üç iş günü boyunca 69 TL sabit fiyatla talepte bulunabilecek. Halka arz işlemleri, İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla yürütülecek.

Şirketin Borsa İstanbul'daki işlem kodu ise "ORZAX" olarak açıklandı.

ORZAKS HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şirket tarafından paylaşılan halka arz takviminde talep toplama tarihleri açıklanırken, halka arz sonuçlarının hangi tarihte ilan edileceğine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Bu nedenle mevcut bilgiler doğrultusunda sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin kesin bir tarih paylaşılmadı. Halka arz sonuçları, ilgili kurumlar tarafından resmi olarak duyurulduğunda kamuoyu ile paylaşılacak.

HALKA ARZIN YAPISI VE SERMAYE PLANI

Orzaks İlaç'ın halka arzında yatırımcılara sunulacak toplam 52 milyon 500 bin adet payın dağılımı şu şekilde planlandı:

31 milyon 500 bin adet sermaye artırımı

21 milyon adet ortak satışı

Bu yapı doğrultusunda şirketin çıkarılmış sermayesinin 307 milyon TL'den 338 milyon 500 bin TL'ye yükselmesi hedefleniyor.

Halka arz sonucunda elde edilmesi planlanan toplam kaynak 3 milyar 622 milyon 500 bin TL olurken, bunun 2 milyar 173 milyon 500 bin TL'si sermaye artırımı, 1 milyar 449 milyon TL'si ise ortak satışı kapsamında sağlanacak.

CEO ALİMOĞLU: ÜRETİM KAPASİTESİ VE AR-GE YATIRIMLARI ARTACAK

Orzax CEO'su Yunus Emre Alimoğlu, halka arz sürecine ilişkin düzenlenen basın toplantısında şirketin büyüme hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Alimoğlu, Orzax'ın yaklaşık çeyrek asırlık bir geçmişe sahip olduğunu belirterek şirketin son altı yıldır sektör liderliğini sürdürdüğünü ifade etti. Son üç yılda kutu bazında reel olarak yüzde 27 büyüme sağlandığını aktaran Alimoğlu, 2025 yılında ise yüzde 30 oranında büyüme kaydedildiğini söyledi.

Şirketin yatırım planları kapsamında 2028 yılına kadar üretim kapasitesinin 36 milyon kutudan 72 milyon kutuya çıkarılmasının hedeflendiğini açıklayan Alimoğlu, bu kapsamda İstanbul'da yaklaşık 300 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirileceğini bildirdi.

Ar-Ge çalışmalarına da değinen Alimoğlu, ilk Ar-Ge yatırımının 2017 yılında probiyotiklerin ham madde sentezi alanında yapıldığını belirtti. Yedi yıllık çalışmalar sonucunda 21 probiyotik suşunun seri ölçekte üretilebilecek seviyeye ulaştığını, bu suşların Almanya'daki genom bankasına kaydedildiğini ifade etti.

Tarım Bakanlığı izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından söz konusu probiyotiklerin hem Orzax ürünlerinde kullanılmasının hem de yurt içindeki talep eden firmalar ile küresel pazarlara sunulmasının planlandığını söyledi.