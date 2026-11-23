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Onur Büyüktopçu, son dönemde verdiği 28 kiloda zayıflama iğnesi kullandığını 22 Kasım 2026'da açıkladı. Kiralık Aşk dizisiyle tanınan oyuncu, bu itirafı "Bana Ne, Sana Ne?" programındaki sohbette yaptı. Daha önce kilolarını diyetle verdiğini söylemişti.

ONUR BÜYÜKTOPÇU ZAYIFLAMA İĞNESİ Mİ KULLANDI?

Evet, Onur Büyüktopçu zayıflama iğnesi kullandığını kendisi söyledi. Zayıfladığı ilk dönemde "diyet" dediğini kabul etti ve iğneye doktor kontrolünde başladığını, eczaneden kendi başına almadığını anlattı.

ONUR BÜYÜKTOPÇU NE DEDİ?

Onur Büyüktopçu, aynı şekilde kilo veren ünlülerin yalnız spordan ve beslenmeden söz etmesine tepki gösterdi. Kimlerin iğne kullandığını bildiğini söyledi ama isim vermedi. Ona göre gerçek söylenmeli.

Bir arkadaşının iğneden sonra evde koltukta bilincini kaybettiğini, eşinin seslerine cevap vermediğini ve ambulans çağrıldığını da anlattı; bu iğnelerin doktor kontrolü dışında kullanılmaması gerektiğini söyledi.

ONUR BÜYÜKTOPÇU NASIL ZAYIFLADI?

Onur Büyüktopçu, Mart 2025'teki bir röportajında iki ayda 15 kilo verdiğini ve bunu spor ile diyete bağladığını söylemişti. O röportajda mide ameliyatlarına karşı olduğunu da belirtmişti. Yeni açıklamasına göre toplamda verdiği 28 kilonun arkasında zayıflama iğnesi var.

Oyuncu, kilo sorununun bir dönem kendisini depresyona soktuğunu da daha önce anlatmıştı.

ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?

Onur Büyüktopçu, oyunculuğu ve televizyon sunuculuğuyla bilinen bir isim. Ekrana 2003'te Lise Defteri dizisindeki Yusuf rolüyle çıktı. Asıl çıkışını 2015-2017 arasında Star TV'de yayımlanan Kiralık Aşk'ta yaptı; dizideki Koray karakteri onu geniş kitleye tanıttı.

Sunuculuğa 2017'de TV8'deki Yemekteyiz ile başladı ve programı 2019'a kadar sundu. Ardından Show TV'de Damat Bayıldı'yı, Kanal D'de Çarkıfelek ve Gelinim Mutfakta'yı sundu. Oyunculuğun yanında cast direktörlüğü ve menajerlik de yaptı, tiyatro sahnesine çıktı.

ONUR BÜYÜKTOPÇU KAÇ YAŞINDA?

Onur Büyüktopçu 44 yaşında. 24 Nisan 1982'de doğdu.

ONUR BÜYÜKTOPÇU NERELİ?

Onur Büyüktopçu İstanbul doğumlu. Babası Çankırılı, annesi Balkan göçmeni. 18 yaşına kadar İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşadı ve okulu orada bitirdi. Sonra dil ve tiyatro eğitimi için İngiltere'ye gitti, 2003'te İstanbul'a taşındı.

ONUR BÜYÜKTOPÇU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Onur Büyüktopçu'nun oynadığı diziler arasında Lise Defteri, Fırtınalı Aşk, Tatlı Bela Fadime, Kavak Yelleri, Üç Tatlı Cadı, Kanıt ve Kiralık Aşk var. 2025'te NOW'da yayımlanan Çift Kişilik Oda'da Kamil Şendul'u oynadı. Sinemada Kutsal Damacana 4 (2023), Aşk Filmi (2024) ve Kutsal Damacana 5: Zombi (2025) filmlerinde rol aldı.