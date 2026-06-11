Omar Abdulkadir Artan, FIFA’nın uluslararası hakem listesine girerek ülkesini küresel futbol sahnesinde temsil eden önemli isimlerden biri olarak öne çıkmıştır. Somali futbolunun zorlu gelişim sürecine rağmen uluslararası arenaya yükselmesi, Artan’ın kariyerini daha da dikkat çekici hale getirmiştir. Özellikle 2026 FIFA Dünya Kupası sürecinde yaşanan gelişmeler, onun adını dünya spor gündeminin merkezine taşımıştır. Peki, Omar Artan ABD'ye neden alınmadı? Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan kimdir, kaç yaşında? Detaylar...

OMAR ARTAN ABD'YE NEDEN ALINMADI?

Omar Abdulkadir Artan’ın 2026 FIFA Dünya Kupası organizasyonu kapsamında görev almak üzere ABD’ye yaptığı seyahat, beklenmedik bir kararla sonuçlanmıştır.

FIFA tarafından turnuva öncesi düzenlenen zorunlu hakem seminerine katılmak amacıyla İstanbul üzerinden Miami’ye uçan Artan, geçerli vize ve diplomatik pasaporta sahip olmasına rağmen ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) yetkilileri tarafından ülkeye kabul edilmemiştir.

Yetkililer tarafından yapılan değerlendirmede, giriş yasağının “güvenlik soruşturması endişeleri” kapsamında olduğu ifade edilmiştir. Bu kararın ardından:

Artan, ABD’ye giriş yapamadan geri gönderilmiştir

Miami Uluslararası Havalimanı’ndan İstanbul’a iade edilmiştir

FIFA organizasyon kadrosundaki görevini yerine getirememiştir

FIFA ise vize ve giriş kararlarının ev sahibi ülke yetkilerinde olduğunu belirterek, hakemin turnuva görevinden çıkarıldığını doğrulamıştır.

SOMALİLİ HAKEM OMAR ABDULKADİR ARTAN KİMDİR?

Omar Abdulkadir Artan, 1992 yılında Somali’nin başkenti Mogadişu’da doğmuştur. Futbol hakemliğine yerel liglerde başlayan Artan, kısa sürede gösterdiği performansla uluslararası düzeye yükselmiştir.

2018 yılında FIFA uluslararası hakemler listesine dahil edilmiştir. Somali futbol tarihinde FIFA listesine giren önemli isimlerden biri olmuştur. Afrika futbol organizasyonlarında görev almaya başlamıştır.

Somali futbolunun uzun yıllar boyunca yaşadığı altyapı ve güvenlik sorunlarına rağmen Artan’ın yükselişi, ülke futbolu adına sembolik bir başarı olarak değerlendirilmiştir.

Omar Abdulkadir Artan, Ocak 2024’te Tunus ile Namibya arasında oynanan Afrika Uluslar Kupası maçını yöneterek turnuva tarihinde görev yapan ilk Somalili hakem unvanını kazanmıştır. Ayrıca CAF organizasyonlarında ve Şampiyonlar Ligi seviyesinde de görev alarak kariyerini üst seviyeye taşımıştır.

OMAR ARTAN KAÇ YAŞINDA?

Omar Abdulkadir Artan, 1992 doğumludur. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 34 yaşındadır.

OMAR ARTAN HAKEMLİK KARİYERİ

Omar Abdulkadir Artan’ın hakemlik kariyeri, Somali yerel liglerinden başlayarak uluslararası futbol organizasyonlarına uzanan dikkat çekici bir gelişim süreci göstermektedir.

Kariyerine Somali birinci liginde hakem olarak başladı. Yerel maçlardaki performansıyla dikkat çekti. FIFA tarafından uluslararası listeye dahil edildi.

Artan, Afrika futbolunun en önemli organizasyonlarında görev alarak deneyimini artırmıştır. CAF Şampiyonlar Ligi maçlarında görev alması, onun kıta düzeyinde güvenilen hakemlerden biri haline geldiğini göstermektedir.