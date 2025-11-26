Haberler

Olympiakos - Real Madrid maç kadrosu! Arda Güler kadroda mı?

Olympiakos - Real Madrid maç kadrosu! Arda Güler kadroda mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Olympiakos - Real Madrid maç kadrosu! Basketbol dünyasının iki devi Olympiakos ve Real Madrid, heyecan dolu bir maçta karşı karşıya geliyor. Peki, Arda Güler Olympiakos - Real Madrid maç kadrosu var mı, oynuyor mu?

Basketbol dünyasının iki devi Olympiakos ve Real Madrid, heyecan dolu bir maçta karşı karşıya geliyor. Peki, Arda Güler Olympiakos - Real Madrid maç kadrosu var mı, oynuyor mu? Detaylar...

OLYMPİAKOS - REAL MADRİD MAÇ KADROSU

Olympiakos Real Madrid maç kadrosu açıklandı:

Olympiakos 11: Tzolakis, Ortega, Pirola, Retsos, Rodinei, Garcia, Mouzakitis, Martins, Chiquinho, Podence, El Kaabi

Real Madrid 11: Lunin, Mendy, Carreras, Asencio, Alexander-Arnold, Camavinga, Tchouameni, Valverde, Arda Güler, Vinicius, Mbappe

Olympiakos - Real Madrid maç kadrosu! Arda Güler kadroda mı?

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 1'i öldü

Yedikleri yemekten sonra abla öldü, kardeşlerin durumu ağır
Hong Kong'daki yangında can kaybı korkunç boyutlarda! Yüzlerce kişi kayıp

Gökdelendeki yangında can kaybı korkunç boyutta! Yüzlerce kişi kayıp
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adeta can pazarı! Alacağını tahsil edemeyince binayı ateşe verdi

Parasını alamayan işçinin intikamı fena oldu
Kayseri’de sokak ortasında tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

Genç kadın, sevgilisi tarafından vahşice katledildi
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son 4 gün! Ödemeyene gecikme faizi uygulanacak

Son tarih 1 Aralık! e-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyene ceza kapıda
Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın

Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın
Adeta can pazarı! Alacağını tahsil edemeyince binayı ateşe verdi

Parasını alamayan işçinin intikamı fena oldu
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovdu, pişkinliği pes dedirtti
IBAN ile para transferinde yeni dönem: Bunu yapmayanın işlemi kabul edilmeyecek

IBAN ile transferde yeni dönem: Bunu yapmayan para gönderemeyecek
Kripto çöküşü Trump ailesini vurdu: Servetlerinden 1 milyar dolar silindi

Trump'ı yıkan haber! Tam 1 milyar dolar kaybetti
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Kayseri'de okulda fenalaşan 2. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti

Küçük çocuğu ölüm, teneffüste yakaladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.