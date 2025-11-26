Olympiakos - Real Madrid maç kadrosu! Arda Güler kadroda mı?

Basketbol dünyasının iki devi Olympiakos ve Real Madrid, heyecan dolu bir maçta karşı karşıya geliyor. Peki, Arda Güler Olympiakos - Real Madrid maç kadrosu var mı, oynuyor mu? Detaylar...

OLYMPİAKOS - REAL MADRİD MAÇ KADROSU

Olympiakos Real Madrid maç kadrosu açıklandı:

Olympiakos 11: Tzolakis, Ortega, Pirola, Retsos, Rodinei, Garcia, Mouzakitis, Martins, Chiquinho, Podence, El Kaabi

Real Madrid 11: Lunin, Mendy, Carreras, Asencio, Alexander-Arnold, Camavinga, Tchouameni, Valverde, Arda Güler, Vinicius, Mbappe