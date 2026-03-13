Okan Buruk cezalı mı, Galatasaray Başakşehir maçında Okan Buruk cezalı mı, yedek kulübesinde olmayacak mı?

Süper Lig'in kritik karşılaşmalarından Galatasaray – Başakşehir maçında gözler Okan Buruk'ta. Peki, Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk bu maçta cezalı mı ve yedek kulübesinde yer almayacak mı? İşte maç öncesi Okan Buruk'un ceza durumu ile ilgili tüm detaylar…

OKAN BURUK CEZALI, BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezalı olduğu için yarın RAMS Başakşehir karşısında takımının başında olamayacak. Beşiktaş derbisinde son dakikalarda gördüğü sarı kart Buruk'u cezalı duruma düşürdü. Bu nedenle deneyimli teknik adam, eski takımına karşı sahada yer alamayacak.

SANE VE ABDÜLKERİM BARDACI DA KADRODA DEĞİL

Galatasaray, yarınki mücadelede Leroy Sane ve Abdülkerim Bardakcı'dan da faydalanamayacak. Beşiktaş maçında doğrudan kırmızı kart gören Sane ile sezon boyunca 4. sarı kartını alan Abdülkerim, ceza nedeniyle Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

EREN ELMALI SARIDA SINIRDA

Milli futbolcu Eren Elmalı ise sarı kart sınırında bulunuyor. Bu sezon ligde 3 sarı kart gören Elmalı, yarınki maçta bir kez daha sarı kart alırsa, Göztepe ile oynanacak sonraki hafta karşılaşmasında forma giyemeyecek.