Nuri Şahin, takımının farklı galibiyetinin ardından neler söyledi? Nuri Şahin ne açıklama yaptı?

Başakşehir'in Gaziantep karşısında elde ettiği farklı galibiyetin ardından, teknik direktör Nuri Şahin'in maç sonu sözleri dikkat çekti. Skor tabelasının ötesinde bir mücadeleye işaret eden Şahin'in değerlendirmeleri, takımın sahadaki duruşunu ve önümüzdeki sürece dair beklentilerini gözler önüne serdi. Deneyimli çalıştırıcının açıklamaları, karşılaşmanın ardından en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

NURİ ŞAHİN KİMDİR?

Nuri Şahin, Türkiye Süper Ligi ekiplerinden Başakşehir'in teknik direktörlüğünü yapan futbol adamıdır. Teknik direktörlük kariyerinde takımlarına disiplinli oyun anlayışı, mücadele gücü ve takım bütünlüğünü ön planda tutan bir yapı kazandırmasıyla tanınmaktadır.

NURİ ŞAHİN NE AÇIKLAMA YAPTI?

Başakşehir'in Gaziantep karşısında aldığı farklı galibiyetin ardından konuşan Nuri Şahin, öncelikle oyuncularıyla gurur duyduğunu ifade etti. Zorlu bir süreçten geçtiklerini ve yoğun bir çalışma dönemi yaşadıklarını vurgulayan Şahin, skorun maçın kolay geçtiği anlamına gelmediğini belirtti.

Özellikle ilk yarıda Gaziantep'in ciddi baskı kurduğunu söyleyen teknik direktör, oyuncularının bu baskıya karşı mücadele ederek iradelerini ortaya koyduğunu dile getirdi. Kısa vadeli hedeflerine ulaştıklarını ancak bununla yetinmeyeceklerini, ligin ikinci yarısında daha iyi bir performans hedeflediklerini ifade etti.

BAŞAKŞEHİR – GAZİANTEP MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Türkiye Süper Ligi'nin 17. haftasında oynanan karşılaşmada Başakşehir, kendi sahasında Gaziantep'i 5-1 mağlup etti.