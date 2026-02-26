Nottingham Forest Fenerbahçe maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Nottingham Forest Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Nottingham Forest Fenerbahçe kaç kaç? Nottingham Forest Fenerbahçe canlı maç anlatımı ve Nottingham Forest Fenerbahçe kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

NOTTİNGHAM FOREST FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ?

Nottingham Forest Fenerbahçe maçı 1-0'lık Fenerbahçe üstünlüğüyle devam ediyor.

NOTTİNGHAM FOREST FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

Nottingham Forest Fenerbahçe maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

NOTTİNGHAM FOREST FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nottingham Forest Fenerbahçe maçı bu akşam saat 23.00 itibariyle başladı.

NOTTİNGHAM FOREST FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Nottingham Forest Fenerbahçe maçı Nottingham'da, City Ground Stadyumu'nda oynanıyor.