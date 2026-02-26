Haberler

Nottingham Forest - Fenerbahçe maç kadrosu! Muhtemel 11 belli oldu mu?

Nottingham Forest - Fenerbahçe maç kadrosu! Muhtemel 11 belli oldu mu?
Güncelleme:
Nottingham Forest Fenerbahçe maç kadrosu! Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaşacak. İşte Nottingham Forest Fenerbahçe maç kadrosu ve detaylar...

City Ground'da oynanacak ve saat 23.00'te başlayacak müsabakayı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. İşte ayrıntılar!

NOTTİNGHAM FOREST - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Nottingham Forest - Fenerbahçe maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Nottingham Forest - Fenerbahçe maç kadroları ise şöyle:

Nottingham Forest: Ortega, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Sangare, Yates, Ndoye, Anderson, Bakwa, Lucca.

Fenerbahçe: Tarık, Yiğit Efe, Guendouzi, M.Müldür, Semedo, İsmail, Kante, Levent, Asensio, Kerem, Cherif.

Nottingham Forest - Fenerbahçe maç kadrosu! Muhtemel 11 belli oldu mu?

Fenerbahçe, Nottingham Forest deplasmanında 7 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Fred Rodrigues ve sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde, cezaları nedeniyle zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlıkları bulunan Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de takımlarını yalnız bırakacak.

Öte yandan kaleci Mert Günok ve Anthony Musaba da statü gereği sahada yer alamayacak.

