Norveç İngiltere maç özeti ve golleri! (ÖZET) Norveç İngiltere kaç kaç bitti, golleri kim attı?

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NORVEÇ İNGİLTERE MAÇ ÖZETİ

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NORVEÇ İNGİLTERE ÖZET

Norveç İngiltere maç özetini maçın ardından TRT Spor resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

NORVEÇ İNGİLTERE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Norveç İngiltere maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

NORVEÇ İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Norveç İngiltere maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.