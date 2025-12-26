Mustafa Çeçenoğlu, gözaltına mı alındı? Mustafa Çeçenoğlu neden gözaltına alındı?

Türkiye'yi sarsan futbolda yasa dışı bahis soruşturması her geçen saat yeni isimlerle gündeme gelirken, kamuoyunun merak ettiği futbolculardan biri de Mustafa Çeçenoğlu oldu. Yürütülen geniş çaplı operasyonda çok sayıda futbolcu ve spor camiasından ismin dosyaya girmesi, "Mustafa Çeçenoğlu gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı?" sorularını da beraberinde getirdi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MUSTAFA ÇEÇENOĞLU KİMDİR?

Mustafa Çeçenoğlu, 12 Ocak 1994 tarihinde İstanbul Kadıköy'de doğmuştur. Türk uyruklu olan Çeçenoğlu, profesyonel futbol kariyerini sürdürmekte olup Kütahyaspor Futbol Spor Kulübü kadrosunda yer almaktadır. Lisans numarası 957200 olan futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 31 Ağustos 2025 tarihinde başlamış, 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam etmektedir.

MUSTAFA ÇEÇENOĞLU GÖZALTINA MI ALINDI?

Mustafa Çeçenoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Futbolda Yasa Dışı Bahis Soruşturması" kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında yer aldı.

MUSTAFA ÇEÇENOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Savcılık açıklamasına göre soruşturma; MASAK raporları, bahis sitelerinden elde edilen veriler, banka hareketleri ve HTS kayıtları doğrultusunda yürütülüyor. Mustafa Çeçenoğlu'nun da, müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik bahis oynadığı iddia edilen 14 futbolcu arasında bulunduğu ve bu nedenle soruşturmaya dahil edildiği bildirildi. Gözaltı gerekçesi, 6222 sayılı Kanun ve ilgili bahis mevzuatı kapsamında değerlendirilen şüpheli bahis ve finansal işlemler olarak açıklandı.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma kapsamında toplam 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı listesinde futbolcuların yanı sıra spor yöneticileri ve farklı meslek gruplarından isimler de yer aldı. Bu isimler arasında eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur'un da bulunması dikkat çekti. Savcılık, 14 futbolcunun kendi maçlarıyla bağlantılı şekilde bahis oynadığı iddiası üzerinde dururken, operasyonların İstanbul merkezli olmak üzere 11 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini duyurdu.