Musaba serbest kalma bedeli ne kadar?

Son günlerde adı sarı-lacivertli kulüple birlikte anılan Anthony Musaba hakkında çıkan transfer haberlerine Samsunspor yönetimi noktayı koydu. Kulüp yetkilileri, herhangi bir resmi temasın olmadığını vurgularken, oyuncunun olası serbest kalma bedelinin ne kadar olduğu sorusu da gündemin öne çıkan başlıklarından biri haline geldi.

MUSABA'NIN SERBEST KALMA BEDELİ NE KADAR?

Samsunspor forması giyen Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba'nın sözleşmesinde dikkat çeken bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Edinilen bilgilere göre Musaba için Türkiye içinden yapılacak transfer girişimlerinde bedel 6 milyon euro olarak belirlenmiş durumda. Yurt dışından gelecek teklifler için ise bu rakam 5 milyon euro seviyesinde yer alıyor.

Kulüp Başkan Vekili Veysel Bilen ile Futbol Direktörü Fuat Çapa, konuyla ilgili yaptıkları değerlendirmelerde Fenerbahçe cephesinden kendilerine ulaşan resmi bir teklif ya da temas olmadığının altını çizdi. Veysel Bilen, oyuncunun ayrılma yönünde kulübe iletilmiş bir talebi bulunmadığını ifade ederken, gündeme gelen iddiaların daha çok menajer kaynaklı olabileceğini düşündüklerini dile getirdi. Fuat Çapa da benzer şekilde, basında yer alan haberlerin dışında kulübe ulaşan somut bir girişim olmadığını vurguladı.

MUSABA'NIN SÖZLEŞMESİ TRANSFER PİYASASINDA NASIL OKUNUYOR?

Anthony Musaba'nın kontratında yer alan iki farklı serbest kalma bedeli, Samsunspor'un oyuncu üzerindeki kontrolünü net şekilde ortaya koyuyor. Yurt içi için 6 milyon euro, yurt dışı için 5 milyon euro olarak belirlenen bu rakamlar, kulübün Musaba'yı düşük bedellerle elden çıkarmayı düşünmediğini gösteriyor. Aynı zamanda bu maddeler, oyuncunun potansiyelinin transfer piyasasında nasıl konumlandığını da gözler önüne seriyor.

MUSABA FENERBAHÇE'YE GİDİYOR MU?

Ara transfer dönemi yaklaşırken Anthony Musaba'nın ismi Fenerbahçe ile anılsa da, Samsunspor yönetimi bu iddialara net bir dille yanıt verdi. Başkan Vekili Veysel Bilen, sarı-lacivertli kulüpten kendilerine ulaşan herhangi bir resmi teklif ya da temas bulunmadığını belirtirken, Futbol Direktörü Fuat Çapa da söylentilerin ötesine geçen somut bir adımın olmadığını ifade etti.

Musaba'nın sözleşmesinde yer alan 6 milyon ve 5 milyon euroluk serbest kalma maddeleri transfer söylentilerini canlı tutsa da, mevcut durumda tüm gelişmelerin medya kaynaklı iddialardan ibaret olduğu görülüyor. Şu ana kadar resmi bir görüşme, teklif ya da anlaşma aşamasına geçilmiş değil.