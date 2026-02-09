Musaba neden yok? Fenerbahçe Gençlerbirliği maçında Musaba sakat mı, yedek mi?

Haberler

Güncelleme:
Fenerbahçe ve Gençlerbirliği arasında oynanan maçta Musaba'nın kadroda olmaması futbolseverlerin dikkatini çekti. Musaba'nın sakatlık durumu mu yoksa teknik tercihle mi yedek kaldığı merak konusu oldu. Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı, Trendyol Süper Lig'in öne çıkan karşılaşmalarından biri olarak beIN Sports 1 ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlandı. Karşılaşma, İstanbul'da bulunan Chobani Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynandı.

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada Musaba'nın sahada olmaması taraftarları şaşırttı. Maç öncesi kadrolarda yer almayan Musaba'nın neden oynamadığı merak konusu olurken, oyuncunun sakatlık durumu mu yoksa teknik tercihle mi yedek kaldığı araştırılıyor.

FENERBAHÇE – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Trendyol Süper Lig'de haftanın öne çıkan karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe – Gençlerbirliği mücadelesi futbolseverlerle buluşuyor. Kritik karşılaşma, yayıncı kuruluş beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Mücadele öncesi ve sonrası detaylı yayın akışı da beIN Sports ekranlarında yer alacak.

BEIN SPORTS 1 CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Fenerbahçe – Gençlerbirliği maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, beIN Sports 1 kanalına farklı platformlar üzerinden erişebiliyor. Kanal;

• Digiturk 77

• Kablo TV 232

• Türksat uydu yayını

• Dijital yayın platformları

üzerinden şifreli olarak takip edilebiliyor.

FENERBAHÇE – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Süper Lig'de heyecanla beklenen Fenerbahçe – Gençlerbirliği karşılaşması, 09 Şubat Pazartesi günü futbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu mücadele, 20.00 itibarıyla başlayacak. Karşılaşma öncesi analizler ve son gelişmeler ise beIN Sports ekranlarında maç saatinden önce yayınlanacak.

FENERBAHÇE – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

İki ekip arasındaki karşılaşma, İstanbul'da bulunan Chobani Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanıyor. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kritik bir 90 dakikaya çıkıyor.

SIDIKI CHERIF NEDEN OYNAMIYOR?

Gençlerbirliği'nde dikkat çeken isimlerden Sidiki Cherif, Fenerbahçe maçının kadrosunda yer alıyor. Ancak tecrübeli futbolcu, teknik heyetin tercihi doğrultusunda karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Cherif'in maçın ilerleyen dakikalarında oyuna girme ihtimali bulunuyor.

FENERBAHÇE – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA MUSABA NEDEN YOK?

Karşılaşma öncesi en çok merak edilen konulardan biri de Musaba'nın durumu oldu. İlk 11'de yer almayan oyuncunun sakat olduğu yönünde herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

FENERBAHÇE – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA MUSABA YEDEK Mİ?

Musaba, Fenerbahçe – Gençlerbirliği maçında maç kadrosunda yer alıyor. Genç oyuncu, teknik direktörün kararıyla karşılaşmaya yedekler arasında başladı. Musaba'nın maçın gidişatına göre ikinci yarıda süre alması bekleniyor.

