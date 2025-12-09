Murat Sancak Fenerbahçe kongre üyesi mi?

Futbolda yasadışı bahis iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, kamuoyunun odağına yerleşti. Bu süreçte, Murat Sancak'ın Fenerbahçe kongre üyeliğiyle ilgili merak da artmış durumda.

MURAT SANCAK FENERBAHÇE KONGRE ÜYESİ Mİ?

Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak hakkında sosyal medyada ortaya atılan "Fenerbahçe kongre üyesi" iddiası son günlerde gündemi meşgul ediyor. Ancak bu konuda ne kulüp tarafından ne de Murat Sancak cephesinden resmi bir doğrulama geldi.

RESMİ AÇIKLAMA BULUNMUYOR

Ortaya atılan iddialara rağmen, Fenerbahçe Kulübü'nün veya Sancak'ın kongre üyeliğine dair net bir bilgi paylaşmadığı görülüyor. Bu nedenle söz konusu iddianın doğruluğu henüz teyit edilmiş değil.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN İDDİA

Kamuoyunda tartışma yaratan paylaşımlar sonrası gözler taraflardan gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Resmi bir bildirim yapılana kadar Murat Sancak'ın Fenerbahçe kongre üyeliği iddiası belirsizliğini koruyor.