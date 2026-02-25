Motorine (mazota) zam geldi mi? Benzine zam gelecek mi? Güncel akaryakıt fiyatları 25 Şubat 2026

Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. 24 Şubat 2026 Salı gününden itibaren motorin grubuna yapılan zam, birçok şehirde litre fiyatını kritik eşik olan 60 TL'nin üzerine taşıdı. Benzin ve LPG fiyatlarında ise şu an için herhangi bir değişiklik gözlenmiyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel fiyatlar, araç sahiplerinin bütçesini yakından ilgilendiriyor. Motorine (mazota) zam geldi mi? Benzine zam gelecek mi? 25 Şubat güncel akaryakıt fiyatları haberimizde.

MOTORİNE (MAZOTA) ZAM GELDİ Mİ?

24 Şubat 2026 itibarıyla motorin grubunda litre fiyatına 2 lira 40 kuruş zam yapıldı. Bu artış, Türkiye genelinde özellikle şehirlerde motorin fiyatının kritik 60 TL sınırını aşmasına neden oldu. Zam sonrası motorin fiyatları şu şekilde şekillendi:

İstanbul Avrupa Yakası: 60.30 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 60.15 TL

Ankara: 61.41 TL

İzmir: 61.69 TL

Uzmanlar, motorin fiyatlarındaki bu yükselişin lojistik ve ulaşım maliyetlerini de doğrudan etkileyebileceğini belirtiyor. Özellikle şehirler arası taşımacılık ve ağır vasıta kullanımı için maliyetler önemli ölçüde artacak.

BENZİNE ZAM GELECEK Mİ?

Benzin fiyatlarında 24 Şubat 2026 itibarıyla herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Türkiye genelinde benzin fiyatları, zam bekleyen sürücüler açısından henüz sabit seviyelerde seyrediyor. Güncel benzin litre fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası: 57.17 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 57.00 TL

Ankara: 58.10 TL

İzmir: 58.37 TL

Yetkililer, kısa vadede benzin fiyatlarında bir artış öngörmediklerini, ancak uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimlerin takip edildiğini açıkladı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 25 ŞUBAT 2026

İstanbul Akaryakıt Fiyatları 24 Şubat 2026

Benzin:

Avrupa Yakası: 57.17 TL

Anadolu Yakası: 57.00 TL

Motorin:

Avrupa Yakası: 60.30 TL

Anadolu Yakası: 60.15 TL

LPG:

Avrupa Yakası: 30.29 TL

Anadolu Yakası: 29.69 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları 24 Şubat 2026

Benzin: 58.10 TL

Motorin: 61.41 TL

LPG: 30.17 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları 24 Şubat 2026

Benzin: 58.37 TL

Motorin: 61.69 TL

LPG: 30.09 TL

Güncel akaryakıt fiyatlarını öğrenmek isteyen kullanıcılar, şehir bazlı fiyat tablolarını ve değişim oranlarını güvenilir kaynaklardan takip edebilir. Zam ve fiyat istikrarı, hem bireysel araç sahiplerini hem de ticari araç operatörlerini doğrudan etkiliyor.