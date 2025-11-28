Haberler

Motorin ve Benzine kaç lira, indirim geldi mi? 28 Kasım 2025 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları

Güncelleme:
28 Kasım 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında sürpriz bir düşüş yaşandı. Brent petrol fiyatlarındaki gerileme ve rafineri maliyetlerindeki azalış, pompa fiyatlarına doğrudan yansıdı. Motorin ve Benzine kaç lira, indirim geldi mi? 28 Kasım 2025 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar? Detaylar...

Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve rafineri marjlarındaki gerileme, akaryakıt fiyatlarına yansıdı. 28 Kasım 2025 itibarıyla hem benzin hem de motorin fiyatlarında önemli indirimler görüldü. LPG fiyatları ise şimdilik değişiklik göstermiyor. Motorin ve Benzine kaç lira, indirim geldi mi? 28 Kasım 2025 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar? Türkiye'nin farklı illerinde güncel fiyatları ve indirim detaylarını sizler için derledik.

MOTORİN KAÇ LİRA, İNDİRİM GELDİ Mİ?

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş ve rafineri maliyetlerindeki azalış, motorin fiyatlarına da yansıdı. 28 Kasım 2025'ten itibaren motorinin litre fiyatında ortalama 2 lira 4 kuruşluk indirim yapıldı.

Güncel motorin fiyatları illere göre şöyle:

İstanbul (Avrupa Yakası): 55,03 TL

İstanbul (Anadolu Yakası): 54,88 TL

Ankara: 56,06 TL

İzmir: 56,38 TL

Bursa: 55,99 TL

Motorin kullanıcıları, bu indirimle birlikte özellikle uzun yolculuklarda ve ticari araç kullanımında ciddi bir maliyet avantajı elde etmiş olacaklar.

BENZİNE KAÇ LİRA İNDİRİM GELDİ Mİ?

Benzin fiyatları da 28 Kasım 2025 itibarıyla düşüş yaşadı. Yapılan güncelleme ile benzinin litre fiyatına ortalama 63 kuruşluk indirim uygulandı.

Güncel benzin fiyatları illere göre:

İstanbul (Avrupa Yakası): 54,73 TL

İstanbul (Anadolu Yakası): 54,22 TL

Ankara: 55,23 TL

İzmir: 55,55 TL

Bursa: 55,36 TL

Benzin kullanıcıları için bu indirim, özellikle şehir içi sürüşlerde yakıt bütçesini rahatlatacak.

28 KASIM GÜNCEL LPG FİYATLARI

LPG fiyatlarında ise 28 Kasım itibarıyla herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Fiyatlar sabit kalırken, vatandaşlar mevcut tarifeler üzerinden LPG kullanmaya devam edecek.

Güncel LPG fiyatları:

İstanbul (Avrupa Yakası): 27,71 TL

İstanbul (Anadolu Yakası): 27,08 TL

Ankara: 27,60 TL

İzmir: 27,53 TL

Bursa: 27,08 TL

LPG kullanıcıları, uzun vadeli planlamalarında herhangi bir sürpriz zamla karşılaşmamak için bu sabit fiyatları göz önünde bulundurabilir.

28 KASIM GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI

Motorin fiyatlarındaki indirimler, özellikle ticari taşımacılık ve uzun yol sürücüleri için maliyet avantajı sağlıyor. Rafineri marjlarındaki düşüş ve uluslararası petrol fiyatlarının gerilemesi, Türkiye'de pompa fiyatlarına olumlu yansıdı.

28 KASIM GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Benzin fiyatlarında gerçekleşen ortalama 63 kuruşluk indirim, özellikle şehir içi kullanıcılarını rahatlatacak bir değişiklik oldu. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'daki güncel litre fiyatları ile sürücüler, yakıt harcamalarını buna göre planlayabilirler.

LPG'YE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?

Mevcut verilere göre, LPG fiyatlarında kısa vadede herhangi bir zam ya da indirim beklenmiyor. Ancak uluslararası petrol piyasasındaki ani değişiklikler veya döviz kurlarındaki oynaklık, ilerleyen dönemlerde LPG fiyatlarını etkileyebilir. Şu an için kullanıcılar sabit fiyat üzerinden LPG kullanımına devam edecek.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
