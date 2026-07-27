Motorin indirim SON DAKİKA! Motorin indirim gelecek mi? İndirimli motorin fiyatları ne kadar olacak?

Uluslararası petrol piyasalarında yaşanan gerileme, akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim beklentisini gündeme taşıdı. ABD ile İran arasında karşılıklı saldırıların durmasının ardından petrol fiyatlarında görülen düşüşün etkisiyle motorin fiyatlarında aşağı yönlü güncelleme yapılması bekleniyor. Peki, motorin indirim gelecek mi? İndirimli motorin fiyatları ne kadar olacak? İşte motorin fiyatlarına ilişkin son gelişmeler ve indirim sonrası beklenen pompa fiyatları...

MOTORİN İNDİRİM SON DAKİKA!

Akaryakıt fiyatlarını yakından takip eden milyonlarca araç sahibi için motorin fiyatlarında önemli bir gelişme yaşandı. Sektör kaynaklarının paylaştığı bilgilere göre motorinin litre fiyatında yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,95 TL indirim bekleniyor.

İndirim beklentisinin temel nedeni ise uluslararası petrol piyasalarında yaşanan fiyat gerilemesi oldu. ABD ile İran arasında karşılıklı saldırıların durmasının ardından jeopolitik risklerin azalması, petrol fiyatlarının düşmesine neden oldu. Küresel petrol piyasasında görülen bu hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansımaya hazırlanıyor.

NTV'de yer alan habere göre, motorinin litre fiyatında yapılması beklenen 2,95 TL'lik indirimin yarından itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.

MOTORİN İNDİRİM GELECEK Mİ?

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre motorin fiyatlarında yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,95 TL indirim yapılması bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları; uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru ve ilgili piyasa dinamiklerine bağlı olarak belirleniyor. Son dönemde petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından motorin grubunda aşağı yönlü fiyat güncellemesi beklentisi oluştu.

Söz konusu indirim beklentisi, sektör kaynaklarından paylaşılan bilgiler doğrultusunda kamuoyuna yansırken, NTV'nin haberine göre motorinin litre fiyatında 2,95 TL'lik indirimin uygulanması öngörülüyor.

İNDİRİMLİ MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Beklenen 2,95 TL'lik indirimin pompaya yansımasının ardından motorinin litre fiyatlarının şu seviyelere gerilemesi öngörülüyor:

İstanbul: 75,57 TL

Ankara: 76,68 TL

İzmir: 76,95 TL

Doğu illeri: 78,41 TL

Sektör kaynaklarının paylaştığı beklentiye göre söz konusu fiyatlar, indirimin yürürlüğe girmesiyle birlikte geçerli olacak seviyeleri ifade ediyor.

Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler doğrultusunda güncellenmeye devam ederken, motorin grubunda beklenen indirimin yarından itibaren pompa satış fiyatlarına yansıması öngörülüyor.