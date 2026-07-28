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METEN ne zaman işlem görecek? Metgün Enerji halka arz kaç lot verdi?

METEN ne zaman işlem görecek? Metgün Enerji halka arz kaç lot verdi?
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METEN halka arz sonuçları yatırımcılarla paylaşıldı. Lot dağıtımının netleşmesiyle birlikte gözler METEN ne zaman işlem görecek? ve Metgün Enerji halka arz kaç lot verdi? sorularına çevrildi. METEN kodlu payların Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarih de belli oldu. Detaylar haberimizde.

Metgün Enerji halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından yatırımcıların gündeminde lot dağıtımı ve Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarih yer alıyor. METEN halka arz sonuçları, Metgün Enerji lot dağıtımı ve işlem takvimi kamuoyuyla paylaşılırken, halka arza katılan yatırımcılar hesaplarına tanımlanan lot sayılarını ve işlem başlangıç tarihini araştırıyor. Peki, METEN ne zaman işlem görecek? Metgün Enerji halka arz kaç lot verdi? Detaylar...

METEN NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Metgün Enerji'nin halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarih belli oldu.

Açıklanan bilgilere göre METEN kodlu paylar 28 Temmuz'da Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Halka arz sürecinin tamamlanmasıyla birlikte yatırımcılar, dağıtılan payların ardından şirket hisselerinin Borsa İstanbul'daki ilk işlem gününü takip edecek.

METGÜN ENERJİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Metgün Enerji halka arz sonuçlarına ilişkin açıklanan verilere göre bireysel yatırımcılara gerçekleştirilen lot dağıtımı da netleşti.

Buna göre Metgün Enerji halka arzında bireysel yatırımcılara maksimum 96 lot dağıtımı gerçekleştirildi.

Halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yatırımcılar hesaplarına tanımlanan lot miktarlarını kontrol etmeye başladı.

Yaklaşık 1 milyon yatırımcının ilgi gösterdiği halka arz sürecinin ardından şirket paylarının dağıtımı tamamlanırken, yatırımcıların odağında artık 28 Temmuz'da Yıldız Pazar'da başlayacak işlem süreci bulunuyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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