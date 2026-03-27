Merih Demiral Kosova maçında oynayacak mı? Kosova Türkiye muhtemel 11!

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası play-off finalinde Kosova deplasmanında sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Kritik mücadele öncesinde kadro tercihleri ve oyuncuların fiziksel durumu belirleyici olacak.

A Milli Takım, Dünya Kupası hayalini gerçekleştirmek için play-off finalinde Kosova ile karşı karşıya gelecek. 31 Mart Salı günü oynanacak mücadele saat 21.45’te başlayacak ve karşılaşma rakip sahada oynanacak. Kritik karşılaşma TV8 ve EXXEN platformlarından canlı yayınlanacak.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki milliler, yarı final etabını geçerek finale yükselirken, son maçta sahaya çıkacak kadro merak konusu oldu. Romanya karşılaşmasının ardından gözler, Kosova mücadelesinde tercih edilecek ilk 11’e çevrildi.

KOSOVA TÜRKİYE MUHTEMEL 11

Türkiye’nin Kosova karşısına, Romanya maçında sahaya çıkan kadroya yakın bir dizilişle çıkması bekleniyor. Teknik ekip, oyuncuların fiziksel durumlarına bağlı olarak kadroda 1-2 değişiklik yapmayı değerlendiriyor. Bu doğrultuda kalede Uğurcan Çakır’ın görev alması beklenirken, savunma hattında Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu’nun forma giymesi öngörülüyor.

Orta sahada İsmail Yüksek ve Hakan Çalhanoğlu’nun görev alması planlanırken, hücum hattında Barış Alper, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu’nun yer alması bekleniyor. Teknik heyetin son kararı maç saatine yakın netleşecek ve kadro buna göre şekillenecek.

MERİH DEMİRAL KOSOVA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

A Milli Takım’ın savunma oyuncularından Merih Demiral, kamp sürecine sakatlık problemiyle dahil oldu. Oyuncunun, kulübü Al-Ahli döneminde yaşadığı kuadriseps tendon sorunu nedeniyle tam antrenmanlara katılamadığı ve çalışmalarını zaman zaman bireysel olarak sürdürdüğü biliniyordu. Kamp boyunca sağlık ekibi tarafından tedavisi sürdürülen futbolcunun durumu yakından takip edildi.

Yapılan son kontrollerde oyuncunun iyileşme sürecinin istenen seviyeye ulaşmadığı belirtildi. Bu nedenle teknik direktör Vincenzo Montella, Merih Demiral’ı Romanya karşılaşmasının maç kadrosuna dahil etmedi. Kosova maçı öncesinde ise oyuncunun durumu netlik kazanmış değil ve son karar maç günü yapılacak değerlendirmelerin ardından verilecek.