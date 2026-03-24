Mazot gübre desteği ne zaman yatacak 2026? TC 2, 4, 6, 8 olanlara ne zaman alacak?

Mazot ve gübre desteği ödemelerine ilişkin gelişmeler, tarımsal üretim yapan çiftçilerin gündeminde yer almayı sürdürüyor. 2026 üretim yılına yönelik destek tutarlarında yapılan artış ve ödeme sürecine dair beklentiler yakından takip ediliyor.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre, 2026 üretim yılı için destek katsayı değeri artırıldı. Buna göre, 2025 yılına kıyasla yüzde 27 oranında artışla dekara verilen destek tutarı 310 liraya yükseltildi. Bu kapsamda temel destek çerçevesinde tüm ürünler için mazot maliyetinin yüzde 50’si ve gübre maliyetinin yüzde 25’i karşılanıyor.

Mazot ve gübre desteği, tarımsal üretim yapan çiftçilerin maliyet yükünü azaltmayı amaçlayan önemli bir destek kalemi olarak uygulanıyor. Destek ödemeleri ÇKS’ye kayıtlı üreticilerin hesaplarına aktarılırken, ödemelerin alınabilmesi için Ziraat Bankası hesabının bulunması gerekiyor. Hesabı olmayan üreticilerin ise ödeme alabilmek için banka üzerinden hesap açması isteniyor.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK 2026?

2026 yılı mazot ve gübre desteği ödeme tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ödeme takvimine dair duyuruyu ilerleyen haftalarda paylaşması bekleniyor.

Ödeme tarihleri açıklandığında, desteklerin belirlenen takvim doğrultusunda çiftçilerin hesaplarına aktarılması planlanıyor. Üreticiler bu süreçte hem resmi açıklamaları hem de ödeme takvimine ilişkin duyuruları yakından izlemeye devam ediyor.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK 2026 TC 4, 6, 8, 2?

Mazot ve gübre desteği ödemeleri genellikle T.C. kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen takvim doğrultusunda yapılıyor. Bu uygulama kapsamında farklı günlerde ödeme gerçekleştirilerek yoğunluk azaltılıyor.

T.C. kimlik numarasının son hanesi 4, 6, 8 ve 2 olan üreticiler de açıklanacak takvim çerçevesinde ödemelerini alabiliyor. Çiftçiler, ödeme günlerinde Ziraat Bankası hesaplarını kontrol ederek destek tutarlarının yatırılıp yatırılmadığını öğrenebilecekler.