Mazot gübre desteği ne zaman yatacak 2026? Ödemeler hesaplara yattı mı?

Tarımsal destek ödemeleri kapsamında verilen mazot ve gübre desteği, 2026 yılı için en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. ÇKS'ye kayıtlı üreticiler, desteklerin ne zaman ve hangi takvimle ödeneceğini öğrenmek istiyor.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK 2026?

Mazot ve gübre desteği ödemeleri 2026 yılı için henüz üreticilerin hesaplarına yatırılmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu destek kalemine ilişkin resmi bir ödeme tarihi paylaşılmadı. Çiftçiler, bakanlıktan gelecek duyuruları takip etmeyi sürdürüyor.

Mevcut bilgilere göre, ödeme sürecinin ilerleyen aylarda başlatılması bekleniyor. Bakanlık tarafından yapılan son tarımsal destek açıklamasında farklı destek kalemlerine yer verilirken, mazot ve gübre desteğiyle ilgili takvim bilgisi henüz yer almadı.