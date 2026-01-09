MATTEO GUENDOUZİ PİYASA DEĞERİ: Guendouzi bonservis bedeli ne kadar, maaşı ne kadar? Guendouzi Fenerbahçe'ye ne kadara transfer oldu?

Fenerbahçe, 2026 ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı ve Anthony Musaba transferinin ardından bir hamle daha gerçekleştirerek dikkatleri üzerine çekti. Bu dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri ise Matteo Guendouzi oldu. Orta sahadaki oyun zekası ve enerjisiyle bilinen Fransız oyuncu, transfer piyasasında uzun süredir yüksek bir değere sahip olarak gösteriliyordu. Peki, Guendouzi bonservis bedeli ne kadar, maaşı ne kadar? Guendouzi Fenerbahçe'ye ne kadara transfer oldu? Detaylar...

MATTEO GUENDOUZİ PİYASA DEĞERİ

2026 itibarıyla Matteo Guendouzi'nin piyasa değeri, performans ve potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda 30 milyon euro civarında tahmin ediliyor. Bu rakam, hem Avrupa kulüpleri hem de Türkiye ligindeki takımlar için önemli bir yatırım olarak görülüyor. Guendouzi'nin genç yaşına rağmen sergilediği performans, onu hem teknik hem de ticari açıdan değerli bir oyuncu hâline getiriyor.

GUENDOUZİ BONSERVİS BEDELİ NE KADAR?

Fenerbahçe ile Guendouzi arasındaki transfer süreci, kısa süre içerisinde sonuçlandı ve bonservis bedeli kamuoyuyla paylaşıldı. Resmi bilgilere göre, Guendouzi için ödenen garanti bonservis bedeli 28 milyon euro olarak açıklandı. Bu rakama ek olarak 2 milyon euro tutarında performans bonusları da eklenerek, toplam maliyet yaklaşık 30 milyon euro civarına ulaştı. Bu transfer, Fenerbahçe tarihinin en yüksek bonservisli oyuncularından biri olarak kayıtlara geçti.

GUENDOUZİ FENERBAHÇE'YE NE KADARA TRANSFER OLDU, MAAŞI NE KADAR?

Kulüpler arasındaki anlaşmanın tamamlanmasının ardından Matteo Guendouzi, Fenerbahçe ile 4,5+1 yıllık sözleşme için el sıkıştı. Bu sözleşme kapsamında Fransız orta saha oyuncusunun yıllık maaşı 5,5 milyon euro civarında olacak. Bu rakam, Fenerbahçe'nin hem maaş bütçesi hem de oyuncuya verdiği değeri ortaya koyuyor.

Guendouzi'nin transferi, Fenerbahçe'nin 2026 ara transfer dönemindeki en dikkat çeken hamlelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Sarı-lacivertli kulüp, hem takımın orta sahasına deneyim ve kalite eklerken hem de geleceğe yönelik stratejik bir yatırım yapmış oldu. Bu transferin ardından Guendouzi'nin sahadaki performansı, taraftarlar ve futbol otoriteleri tarafından yakından takip edilecek.