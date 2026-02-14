Yüksekova Spor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray, Yüksekova Spor karşısında sahaya çıkıyor. Maç öncesi taraftarlar, Yüksekova Spor Galatasaray maçının tarihini, saatini ve yayın kanalını araştırıyor. İşte tüm güncel bilgiler ve canlı yayın seçenekleri.

YÜKSEKOVA SPOR – GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nde heyecan dorukta! Yüksekova Spor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi futbolseverler merak ediyor. Maç, Yayın Yok kanal(lar) üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Yayın Yok, hem numaralı kanallar hem de Türksat uydusu aracılığıyla şifresiz olarak takip edilebiliyor. Ayrıca internet üzerinden de platforma erişim sağlanabiliyor, böylece maç evinizden veya mobil cihazınızdan rahatlıkla izlenebilir.

YÜKSEKOVA SPOR – GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Kadınlar Futbol Ligi'nin önemli karşılaşmalarından biri olan Yüksekova Spor-Galatasaray maçı, 14 Şubat Cumartesi günü sahne alacak. Taraftarlar, bu tarihi kaçırmamak için takvimlerini şimdiden işaretleyebilir.

YÜKSEKOVA SPOR – GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maçın başlama saati ise 12:00 olarak açıklandı. Erken saatlerde başlamasıyla dikkat çeken bu karşılaşma, günün ilk futbol heyecanını sevenlere sunacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nde Yüksekova Spor ve Galatasaray, Yüksekova Stadyumu, Hakkari'de karşı karşıya gelecek. Taraftarlar, stadyum atmosferini solumak veya canlı yayınla takip etmek için hazırlıklarını yapıyor.