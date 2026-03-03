MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI: 2026 Mart ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Kira artış oranı nasıl hesaplanır?

2026 Mart ayında kira artış oranı ile ilgili soru işaretleri gündemde. Ev sahipleri ve kiracılar, yeni kira zammının ne kadar olacağını ve hesaplama yöntemlerini merak ediyor. Mart ayında kira artışı yüzde kaç oldu, hangi veriler baz alınarak belirleniyor ve kiralar bundan sonra nasıl değişecek? Tüm detaylar merak konusu…

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

TÜİK'in açıkladığı Şubat 2026 enflasyon verilerine göre, Mart 2026 kira artış oranı yüzde 33,39 olarak belirlendi. Bu oran, Türkiye'de ev sahiplerinin konut ve iş yeri kiralarında uygulayabileceği azami kira zammını gösteriyor.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Türkiye'de kira artış oranı, TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) esas alınarak hesaplanır. Hesaplama yöntemi şu şekilde özetlenebilir:

Son 12 aylık TÜFE ortalaması bulunur.

Bu yüzde, mevcut kira bedeline uygulanır.

Elde edilen değer, ev sahibinin uygulayabileceği maksimum kira artış miktarını belirler.

Örnek hesaplama:

Mevcut kira bedeli: 30.000 TL

Kira zam oranı: %33,39

Zam miktarı: 30.000 × 0,3339 ? 10.017 TL

Yeni kira bedeli: 30.000 + 10.017 ? 40.017 TL

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Mart 2026 için kira artış oranı %33,39 olarak belirlendi. Bu oran, Şubat ayı enflasyonu baz alınarak hesaplandı ve kiracılar ile ev sahipleri için yasal sınırı ifade ediyor.

TÜRKİYE'DE KİRA ARTIŞ ORANLARI SON 6 AYDA NASILDI?

Son altı ayda Türkiye'de kira artış oranları şu şekilde gerçekleşti:

Eylül 2025: %39,62

Ekim 2025: %38,36

Kasım 2025: %37,15

Aralık 2025: %35,91

Ocak 2026: %34,88

Şubat 2026: %33,98

Görüldüğü üzere kira artış oranı son 6 ayda kademeli olarak düşüş gösterdi. Mart 2026 ile birlikte ise oran %33,39 seviyesine geriledi.