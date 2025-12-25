Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşı ve yüz binlerce çalışanı doğrudan ilgilendiren zincir marketlerin pazar günü kapalı olması konusu yeniden gündemin ilk sıralarına taşındı. Uzun süredir kamuoyunda tartışılan bu düzenleme, sektör temsilcileri, meslek örgütleri ve kamu otoritelerinin katılımıyla düzenlenen kapsamlı bir çalıştayda tüm yönleriyle ele alındı. Peki, Marketler ve AVM'ler pazar günleri kapalı mı olacak? Zincir marketler (BİM, A101, ŞOK, Migros ) pazar günü kapalı mı olacak? Detaylar...

MARKETLER VE AVM'LER PAZAR GÜNLERİ KAPALI MI OLACAK?

Kamuoyunda en çok merak edilen başlıkların başında marketler ve AVM'ler pazar günleri kapalı mı olacak? sorusu geliyor. Çalıştay kapsamında doğrudan AVM'lerin kapatılmasına yönelik bağlayıcı bir karar açıklanmazken, özellikle zincir marketlerin pazar günü faaliyet göstermemesi konusu ana gündem maddesi olarak öne çıktı.

AVM'ler bünyesinde yer alan marketler ve perakende alanlarının çalışma saatlerinin, olası bir düzenleme kapsamında farklı uygulamalara tabi tutulabileceği ifade ediliyor. Ancak mevcut aşamada AVM'lerin tamamını kapsayan net ve resmî bir kapanma kararı bulunmuyor. Yetkililer, konunun hukuki, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

ZİNCİR MARKETLER (BİM, A101, ŞOK, MİGROS) PAZAR GÜNÜ KAPALI MI OLACAK?

Çalıştayın merkezinde yer alan asıl soru ise Zincir marketler (BİM, A101, ŞOK, Migros ) pazar günü kapalı mı olacak? başlığı oldu. TPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, sektör temsilcilerinin bu konuda ortak bir mutabakata vardığını kamuoyuyla paylaştı.

Düzgün açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu mesele, aileyi koruma, çalışanı elde tutma, mesleği yeniden cazip hale getirme ve sürdürülebilir, nitelikli istihdamı inşa etme meselesidir. Bu düzenlemenin önünde hiçbir engel yoktur. Artık son sözü Ticaret Bakanlığımızın söylemesini bekliyoruz."

Bu açıklama, zincir marketlerin pazar günü kapalı olması yönünde sektörel uzlaşının sağlandığını ve sürecin artık kamu otoritesinin kararına bağlı olduğunu ortaya koydu.

MARKETLERİN MEVCUT ÇALIŞMA GÜNLERİ VE SAATLERİ

Mevcut uygulamada BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi zincir marketler haftanın 7 günü hizmet vermeye devam ediyor. Genel çalışma düzeni şu şekilde uygulanıyor:

Açılış saati: 09.00

Kapanış saati:

BİM, A101, ŞOK: 21.00

Bazı Migros şubeleri: 22.00

Öğle tatili: Bulunmuyor

Hizmet şekli: Kesintisiz

AVM içinde yer alan marketlerin çalışma saatleri ise AVM yönetimlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor.