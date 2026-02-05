Marketler saat kaçta açılıyor? A101, BİM, ŞOK, Migros, CarrefourSA, Mopaş, Çağrı kaçta kapanıyor?

Alışverişe çıkmadan önce en çok kontrol edilen konuların başında marketlerin açılış ve kapanış saatleri yer alıyor. Özellikle hafta içi ve hafta sonu plan yapan vatandaşlar, A101, BİM, ŞOK, Migros, CarrefourSA, Mopaş ve Çağrı marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorusuna net yanıt arıyor. İşte zincir marketlerin çalışma saatlerine ilişkin genel bilgiler…

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Türkiye genelinde zincir marketlerin büyük bölümü sabah 09.00 itibarıyla hizmet vermeye başlar. Ancak AVM içindeki ya da bölgesel uygulaması olan şubelerde saatler değişiklik gösterebilir.

MARKETLER SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Marketlerin kapanış saati markaya ve şubeye göre farklılık göstermekle birlikte çoğunlukla 21.00 – 22.00 aralığındadır. Bazı büyük şehir şubeleri daha geç saatlere kadar açık olabilir.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM mağazaları genellikle 09.00 – 21.00 saatleri arasında açıktır. Pazar günleri de aynı saatlerde hizmet verir.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK marketler çoğunlukla 09.00 – 21.00 saatleri arasında açıktır. Şubeye göre küçük farklılıklar görülebilir.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 mağazaları genel olarak 09.00 – 21.00 saatleri arasında hizmet verir. Haftanın 7 günü açıktır.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros mağazaları çoğunlukla 09.00 – 22.00 saatleri arasında açıktır. AVM içindeki veya Migros Jet formatındaki mağazalarda kapanış saati değişebilir.

MOPAŞ ÇALIŞMA SAATLERİ

Mopaş marketler genellikle 09.00 – 22.00 saatleri arasında hizmet verir. Bölgesel uygulamalara göre saatler farklılık gösterebilir.

ÇAĞRI ÇALIŞMA SAATLERİ

Çağrı Marketlerin büyük kısmı 09.00 – 22.00 saatleri arasında açıktır. Bazı şubelerde daha geç kapanış uygulanabilir.

CARREFOURSA ÇALIŞMA SAATLERİ

CarrefourSA mağazaları genel olarak 09.00 – 22.00 saatleri arasında hizmet verir. AVM içindeki şubelerde AVM saatleri geçerlidir.