Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio, bu sezon gösterdiği etkileyici performansa rağmen İspanya Milli Takımı kadrosunda yer alamadı. İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Sırbistan ve Mısır ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosunu açıklarken 30 yaşındaki futbolcuya çağrı yapmadı. Bu durum, futbolseverler ve Asensio'nun taraftarları arasında büyük bir merak konusu oldu. Peki, Marco Asensio İspanya Milli Takımı kadrosunda neden yok? İspanya Milli Takım kadrosunda kimler var? Detaylar...

MARCO ASENSIO İSPANYA MİLLİ TAKIMI KADROSUNDA NEDEN YOK?

Fenerbahçe'de bu sezon 36 maçta görev alan Asensio, 13 gol ve 14 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Ancak milli takım kadrosunda olmaması, Asensio'nun kariyerinde önemli bir soru işareti olarak kalıyor.

Uzmanlar, Asensio'nun kadro dışı kalmasını birkaç faktöre bağlıyor: teknik tercihler, oyuncunun takım içindeki rolü ve rekabetin yoğunluğu. Özellikle İspanya Milli Takımı'nın orta saha ve kanat bölgelerinde çok sayıda seçenek bulunması, Asensio'nun çağrılmamasında etkili bir etken olarak gösteriliyor.

İSPANYA MİLLİ TAKIM KADROSUNDA KİMLER VAR?

İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Sırbistan ve Mısır ile oynanacak hazırlık maçları için 26 kişilik bir kadro açıkladı. Kadroda özellikle genç yetenekler ve Avrupa'nın üst düzey liglerinde forma giyen deneyimli isimler dikkat çekiyor. İşte İspanya Milli Takım kadrosunda yer alan isimler: