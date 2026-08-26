Lyon - Fenerbahçe maç kadrosu! Lyon Fenerbahçe muhtemel ilk 11 kimler var?

Lyon Fenerbahçe muhtemel 11! Eşleşmenin ilk karşılaşmasında Kadıköy'de rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, müsabakayı kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılmayı hedefliyor. İşte ayrıntılar...

LYON - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Lyon Fenerbahçe maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Lyon Fenerbahçe maç kadroları ise şöyle:

Lyon: Greif, Maitland, Kluivert, Niakhate, Abner, Tolisso, Morton, Tessmann, Nuamah, Fofana, Openda.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail Yüksek, Guendouzi, Greenwood, Nene, Talisca.

LYON - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Groupama Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı, İtalya Futbol Federasyonundan Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi, Luca Zufferli olacak.