Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili ve profesyonel spor kariyerine sahip Lütfi Arıboğan, son dönemde gözaltına alınmasıyla gündeme geldi. Peki, Lütfi Arıboğan kimdir? Lütfi Arıboğan gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? İşte detaylı inceleme.

LÜTFİ ARIBOĞAN KİMDİR?

Lütfi Arıboğan, 30 Eylül 1961 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Spor kariyerine 1971 yılında Çukobirlik basketbol takımıyla adım attı ve kısa süre içinde Ankara DSİ, Efes Pilsen, Galatasaray ve Ülkerspor gibi Türkiye'nin önde gelen basketbol kulüplerinde forma giydi.

1996 yılında aktif basketbolculuk kariyerini sonlandıran Arıboğan, spor yöneticiliğine yöneldi ve Ülkerspor'da genel menajerlik görevini üstlendi. Bu görevini tam 8 yıl boyunca sürdürerek kulübün yönetiminde önemli başarılara imza attı.

2005 yılında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) genel sekreterliği görevine getirilen Arıboğan, Levent Bıçakçı döneminde bu görevi üstlendi. Sonraki TFF başkanları Haluk Ulusoy, Hasan Doğan, Mahmut Özgener ve Mehmet Ali Aydınlar dönemlerinde değişik yöneticilik görevlerini üstlendi ve Ocak 2012'ye kadar federasyonda aktif rol aldı.

6 Temmuz 2012 tarihinde Galatasaray Sportif AŞ'nin genel müdürlüğüne atanan Arıboğan, 25 Ekim 2014'te yapılan olağanüstü seçimli genel kurul sonrası görevinden ayrılma kararı aldı.

LÜTFİ ARIBOĞAN GÖZALTINA MI ALINDI?

Son dönemde Türkiye spor gündeminde dikkat çeken gelişmelerden biri de Lütfi Arıboğan'ın gözaltına alınması oldu. Eski TFF Başkan Vekili olan Arıboğan, resmi kaynaklardan alınan bilgilere göre, yürütülen soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alındı.

LÜTFİ ARIBOĞAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Lütfi Arıboğan'ın gözaltına alınmasının nedeni, futbolda şike ve bahis iddialarına yönelik yürütülen soruşturma ile bağlantılı. Spor kamuoyunda uzun süredir gündemde olan şike ve bahis skandallarıyla ilgili olarak Arıboğan'ın, federasyon ve kulüp yönetim süreçlerinde bilgi sahibi olabileceği değerlendirildi.

Yetkililer, gözaltının soruşturmanın ilerleyen aşamalarında delil toplama ve ifade alma amacıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Henüz soruşturmanın tüm detayları kamuoyuna açıklanmış değil; ancak gözaltı kararı, Türkiye'de spor camiasında önemli yankı uyandırdı.

LÜTFİ ARIBOĞAN KAÇ YAŞINDA?

30 Eylül 1961 doğumlu olan Lütfi Arıboğan, 2025 yılı itibarıyla 64 yaşındadır. Spor ve yöneticilik kariyerine rağmen aktif ve dinamik bir profil çizen Arıboğan, hem basketbol hem de futbol dünyasında uzun yıllar etkili oldu.

LÜTFİ ARIBOĞAN NERELİ?

Lütfi Arıboğan, Adana doğumludur. Adana'nın spor altyapısından yetişen Arıboğan, genç yaşta basketbol ile tanıştı ve kısa sürede Türkiye'nin önde gelen spor kulüplerine transfer oldu. Memleketi Adana, Arıboğan'ın spor serüveninde ilk adımlarını attığı şehir olarak dikkat çekiyor.