Liverpool Wolverhampton hangi kanalda? Liverpool Wolverhampton maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Liverpool Wolverhampton maçına saatler kaldı. Maç öncesi Liverpool Wolverhampton maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Liverpool Wolverhampton maçını hangi kanal veriyor? İşte Liverpool Wolverhampton maçı yayın bilgisi haberimizde...

LİVERPOOL WOLVERHAMPTON HANGİ KANALDA?

Türkiye'de futbolseverlerin bu maçı izleyebileceği kanal, beIN Sports olarak belirlendi. beIN Sports, Liverpool ve Wolverhampton arasındaki bu heyecan dolu karşılaşmayı canlı olarak ekranlara taşıyacak.

Premier Lig'in şampiyonluk yarışında kritik bir yer tutan bu maç, futbolseverler için büyük bir öneme sahip. Liverpool'un ev sahipliği yapacağı karşılaşmayı izlemek isteyenler için detaylar oldukça önemli. Hem kanal hem de maç saati hakkında bilgileri bu yazıda bulabilirsiniz.

LİVERPOOL WOLVERHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Liverpool ile Wolverhampton arasında oynanacak bu heyecan verici Premier Lig mücadelesi, 27 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak. Türkiye saatiyle 18.00'de başlayacak bu karşılaşma, Anfield Stadyumu'nda oynanacak. Bu, ligin önemli haftalarından biri olan Boxing Day haftasında gerçekleştirilecek olan bir maçtır. Liverpool, Anfield'da Wolverhampton'ı ağırlayacak ve hem takımın hem de taraftarlarının büyük beklentileri olacak.