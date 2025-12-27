Haberler

Liverpool Wolverhampton hangi kanalda? Liverpool Wolverhampton maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Liverpool Wolverhampton hangi kanalda? Liverpool Wolverhampton maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Liverpool Wolverhampton arasında oynanacak olan futbol maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Maçın yayınlanacağı kanal ve Liverpool Wolverhampton maçı hangi kanalda, belli oldu. Liverpool Wolverhampton Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Liverpool Wolverhampton maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Liverpool Wolverhampton maçını hangi kanal ve platformlar hakkında detaylı bilgiler, futbol severler tarafından merakla bekleniyor.

Liverpool Wolverhampton maçına saatler kaldı. Maç öncesi Liverpool Wolverhampton maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Liverpool Wolverhampton maçını hangi kanal veriyor? İşte Liverpool Wolverhampton maçı yayın bilgisi haberimizde...

LİVERPOOL WOLVERHAMPTON HANGİ KANALDA?

Türkiye'de futbolseverlerin bu maçı izleyebileceği kanal, beIN Sports olarak belirlendi. beIN Sports, Liverpool ve Wolverhampton arasındaki bu heyecan dolu karşılaşmayı canlı olarak ekranlara taşıyacak.

Premier Lig'in şampiyonluk yarışında kritik bir yer tutan bu maç, futbolseverler için büyük bir öneme sahip. Liverpool'un ev sahipliği yapacağı karşılaşmayı izlemek isteyenler için detaylar oldukça önemli. Hem kanal hem de maç saati hakkında bilgileri bu yazıda bulabilirsiniz.

Liverpool Wolverhampton hangi kanalda? Liverpool Wolverhampton maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

VERPOOL WOLVERHAMPTON HANGİ KANALDA?

Türkiye'de futbolseverlerin bu maçı izleyebileceği kanal, beIN Sports olarak belirlendi. beIN Sports, Liverpool ve Wolverhampton arasındaki bu heyecan dolu karşılaşmayı canlı olarak ekranlara taşıyacak.

LİVERPOOL WOLVERHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Liverpool ile Wolverhampton arasında oynanacak bu heyecan verici Premier Lig mücadelesi, 27 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak. Türkiye saatiyle 18.00'de başlayacak bu karşılaşma, Anfield Stadyumu'nda oynanacak. Bu, ligin önemli haftalarından biri olan Boxing Day haftasında gerçekleştirilecek olan bir maçtır. Liverpool, Anfield'da Wolverhampton'ı ağırlayacak ve hem takımın hem de taraftarlarının büyük beklentileri olacak.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in test sonucu belli oldu

Güllü'nün kızının test sonucu belli oldu
Hatay'da 455 bininci konut teslim töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümüzü tutmanın onurunu yaşıyoruz

Bölgenin sabırsızlıkla beklediği an! Bizzat Erdoğan teslim etti
MHP lideri Bahçeli: Günümüzün Süleyman'ı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı benzetme alandakileri coşturdu
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Tutuklu sanıklardan 3'ü tahliye edildi

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda tutuklu 3 sanık tahliye edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta kanlı düello! İkisi de hayatını kaybetti

Sokakta kanlı düello! İkisi de hayatını kaybetti
İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu

İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu
Nef'ten Erden Timur açıklaması: Tüm yasal belgeler hazırdır

Soruşturmayı etkileyecek kritik açıklama: Tüm belgeler eksiksiz hazır
81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında

81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında
Sokakta kanlı düello! İkisi de hayatını kaybetti

Sokakta kanlı düello! İkisi de hayatını kaybetti
Kara kış resmen bastırdı! Şehir merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım yok

Kent merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım durdu
Serdal Adalı'dan Necip Uysal ve Mert Günok'a veda

İki yıldız isme de veda etti: Emekleri için teşekkür ediyorum